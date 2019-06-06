Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В сети случайно засекли «секретный» танк США (фото)
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Найден способ доказать, что на фото в паспорте именно вы
В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Виктория Исакова сменила имидж ради роли
Актёр Панкратов-Чёрный в реанимации - последние подробности
Ждать три дня: что сейчас происходит с Алибасовым
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
Факты о няне Александра Пушкина, о которых вы, скорее всего, не знали
«Разговор» папы с сыном рассмешил соцсети
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
Делает ли нас счастливее наведение порядка в доме?
Фоторепортажи
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
15Закон джунглей
19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Загадочное существо с «зубастым» хвостом вынесло на побережье

Житель Канады обнаружил на побережье странное существо с головой крокодила и «зубастым» хвостом. Об этом сообщает издание The Mirror.

Несколько местных жителей предположили, что это легендарное морское чудовище Кадборозавр, которое якобы водится у побережья Северной Америки. Сотрудник местного океанариума выдвинул гипотезу, что это скат.

43-летний Нил Эйр (Neil Eyre) из города Сидни, провинция Британская Колумбия, отправился погулять вдоль океана, так как чувствовал себя нехорошо. На побережье он наткнулся на останки странного существа. «Как увлеченный рыбак я хорошо знаю, кто водится в океане. Но это животное поразило меня», — рассказал мужчина.

Канадец сначала подумал, что перед ним дельфин или китенок, но хвост с острыми наростами, похожими на зубы, заставил его изменить мнение.

Голова была такой же, как у крокодила — ромбовидная и с огромной пастью.
Нил Эйр
Новость
Американка нашла на пляже рыбу с человеческими зубами

На следующий день он привел невесту к месту, где обнаружил существо, и та сфотографировала находку и выложила снимок в социальные сети.

Несколько местных жителей предположили, что это легендарное морское чудовище Кадборозавр, которое якобы водится у побережья Северной Америки. Однако представитель местного океанариума выдвинул гипотезу, что Эйр нашел труп большого калифорнийского ската. Эйр отметил, что его знакомая биолог сказала, что не слышала, чтобы скатов выносило на берег.

Студент находящегося неподалеку Университета Виктории Брайан Триммер (Brian Timmer) заявил, что почти уверен, что это скат. Он объяснил, что рыбаки нередко отрезают крылья у скатов и выдают их за гребешки, а тело оставляют в воде. Эти останки, считает Триммер, и нашел Эйр.

Читайте также: Посреди леса в Бразилии нашли горбатого кита

 Тяжелобольная участница шоу Малышевой уличила телевизионщиков во лжи
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Зеленский назвал условия для своей отставки
В России увеличат размер материнского капитала
Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью
Папа римский утвердил изменение текста молитвы «Отче наш»
21-летняя американка посетила все страны мира
Крис Хемсворт привез в Москву «Людей в черном» и мопса (фото)
Путин предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Продажи новых авто: у всех всё плохо, кроме шести марок Май ознаменовался падением уровня продаж на 6,7%, о чем свидетельствует свежая статистика от Комитета автопроизводителей АЕБ
Недвижимость
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Дети
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью У артистки есть взрослый сын Сергей
Леди
В гостях: как сегодня выглядит квартира А.С. Пушкина 6 июня А.С. Пушкин отмечает свой 220-летний юбилей. В честь этого мы вспоминаем, где находится и как выглядит его квартира в Санкт-Петербурге.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь