19:38 (мск), источник: Интерфакс
В Париже запретят парковать самокаты на тротуарах
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU — Мэр Парижа Анн Идальго объявила на
Мэр напомнила, что прокат самокатов в Париже запустили год назад. За это время в городе стало больше 20 тысяч этих средств передвижения, их сдают в аренду 12 операторов. Как считает Идальго, ситуация в городе близка к хаосу, число инцидентов с участием самокатов растет. При этом их использование ничем не регулируется. Если ничего не сделать, через год в Париже будет 40 тысяч самокатов, написала она в твиттере.
Затем количество электрических самокатов в прокате ограничат, установив максимально допустимое число. Бросать самокаты на тротуарах запретят. Оставлять их будет можно на проезжей части, на парковках для моторного транспорта.
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