20:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появился странный флешмоб с пылесосом (видео)
Специалисты считают его опасным.
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Специалисты считают его опасным.
В конце мая в социальных сетях начал набирать популярность довольно необычный флешмоб под названием The Vacuum Challenge («Вакуумный челлендж»).
Его суть проста: люди заворачиваются в большие мешки для мусора и вытягивают из них воздух с помощью пылесоса. Выглядит это нелепо, но забавно.
Однако специалисты забили тревогу. Они уверяют, что новый челлендж не так прост, как кажется. Заворачиваясь в мешок, люди высовывают из него голову, а это может привести к удушению, если пакет начнет затягиваться в районе шеи.
Екатерина Гура