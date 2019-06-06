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20:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появился странный флешмоб с пылесосом (видео)

Специалисты считают его опасным.

В конце мая в социальных сетях начал набирать популярность довольно необычный флешмоб под названием The Vacuum Challenge («Вакуумный челлендж»).

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Его суть проста: люди заворачиваются в большие мешки для мусора и вытягивают из них воздух с помощью пылесоса. Выглядит это нелепо, но забавно.

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Однако специалисты забили тревогу. Они уверяют, что новый челлендж не так прост, как кажется. Заворачиваясь в мешок, люди высовывают из него голову, а это может привести к удушению, если пакет начнет затягиваться в районе шеи.

Екатерина Гура

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