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03:57 (мск), источник: РИА Новости

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Источник: РИА Новости

«Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи», — сказал он.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о предстоящей трахеостомии, пресс-секретарь отметил, что ближайшему окружению Алибасова ничего не известно об этом.

«Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения», — пояснил Горжанкин.

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Алибасов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того как получил тяжелый ожог и отравление, выпив химикат из-за того, что перепутал стакан с соком с жидкостью для чистки труб.

Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Как рассказала каналу «360» подруга артиста Марият Мухина, Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Она уточнила, что назвать конкретную дату пока нельзя, и врач также не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова.

При благоприятном исходе артист сможет сам принимать пищу уже через три недели — к этому сроку должны зажить язвы.

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