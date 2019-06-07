09:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
У пилотов катастрофа с дипломами
Десятки летчиков остались без работы.
Как стало «Ъ», прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела не только к гибели 71 человека, разорила компанию АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно, но и оставила без работы десятки пилотов по всей стране. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив
Выступая недавно в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в ходе надзорных проверок были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие.
По данным «Ъ», речь в основном шла о выпускниках
Проводя проверку в связи с катастрофой, Генпрокуратура выяснила, что второму пилоту разбившегося самолета Сергею Гамбаряну 21 июня 2017 года территориальным управлением Росавиации было выдано свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ. При этом было установлено, что сам университет не имел сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Прокурорами были установлены еще 64 пилота, окончивших ЮУрГУ.
Материалы в их отношении надзорный орган направил в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.
Летчики, обжалуя действия Росавиации, обратились в суды по всей стране. В исках они, как правило, указывали, что не предоставляли недостоверные сведения для получения свидетельств пилотов: учились в ЮУрГУ, о чем свидетельствуют дипломы вуза, а летали, заключив соответствующие договоры, на тренажерах и воздушных судах «ЧелАвиа» и ЧЛУГА.
Однако суды иски отклонили, ссылаясь на то, что у всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации. К тому же для многих пилотов обучение оформлялось как профессиональная переподготовка и стажировка, однако в ходе проверок выяснялось, что свидетельств авиационного персонала они не имели, то есть не были пилотами гражданской авиации, следовательно, не могли переучиваться на новый тип воздушных судов в рамках дополнительного образования.
Следует отметить, что обучение по специальности «пилот» проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с тренировками в ЧЛУГА с 2011 года. Однако еще в 2017 году Росавиация начала отзывать свидетельства пилотов на том основании, что с августа 2016 года у училища нет сертификата авиационного учебного центра (АУЦ), выданного Росавиацией.
В 2018 году Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, подтвердил решение суда первой инстанции. При этом руководство училища настаивает на том, что сертификат АУЦ необходим лишь для переподготовки специалистов (этим училище не занималось с момента завершения срока действия сертификата), а те, кто не имеют летной подготовки, обучаются по образовательным программам по лицензии Минобразования, все правоотношения регулируются федеральным законом об образовании. При этом многочисленные попытки получить новый сертификат в Росавиации остаются безуспешными.
Сейчас Центральный районный суд Челябинска рассматривает два иска челябинского транспортного прокурора к ЮУрГУ. Надзорное ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот», а также признать недействительными дипломы о среднем профобразовании по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот». По этим искам дипломов могут лишиться 103 выпускника ЮУрГУ. С 2017 года ЧЛУГА и, соответственно, ЮУрГУ не занимаются обучением пилотов. 32 выпускника 2017 года так и не получили дипломы.
«Такую базу загубили! Она была лучшей в Европе. Три ангара забиты самолетами, тренажеры. Теперь они стоят, не эксплуатируются, здание рушится», — сообщил «Ъ» директор ЧЛУГА Александр Матусевич. По его словам, за все годы существования совместной программы с ЮУрГУ обучение прошли около 300 человек. Сколько из них лишились свидетельств пилотов, он уточнить не смог.
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При этом следует отметить, что в апреле этого года ситуацией с челябинскими пилотами озаботилась
Николай Сергеев; Юлия Гарипова, Челябинск