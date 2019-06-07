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06:56 (мск), источник: Интерфакс

Люк корабля «Союз» оказался тесен для российского робота FEDOR

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU — Специалисты переделывают плечевой пояс российского человекоподобного робота FEDOR, который в августе должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-14», сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: РИА "Новости"

«FEDOR готовится к полету на корабле “Союз МС-14”. Пуск корабля будет непилотируемый, испытательный, было сочтено разумным использовать его для отправки робота в космос в качестве члена экипажа», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала РКК «Энергия», старт транспортного корабля «Союз МС-14» на ракете-носителе «Союз-2.1а» запланирован на август 2019 года. Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа.

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В «Энергии» подчеркивали, что беспилотный корабль «Союз МС» — это не новая модификация пилотируемого корабля.

«От обычного серийного корабля этот вариант «Союза МС» отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача — испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем «Союз-2.1а», — приводились в сообщении корпорации слова генконструктора предприятия Евгения Микрина.

Источник «Интерфакса» отметил, что FEDOR уже прошёл примерку кресла корабля.

«Он прошёл примерку, сейчас проводится его доработка, связанная с тем, что он критично проходит через люк. В невесомости космонавтам придётся без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что у робота оказались «широковаты плечи, поэтому он будет модернизирован, чтобы помещаться в установленные габариты».

Кроме того, у «Роскосмоса» свои требования к научной аппаратуре, которой по сути является FEDOR, и он должен соответствовать очень жестким требованиям безопасности полёта.

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«Так как он попадёт на МКС, будет проведён ряд испытаний. Речь не идёт о том, чтобы просто посадить в кресло, привязать его и запустить в космос. В частности, все энергосистемы будут питаться от элементов, допущенных к применению в космосе», — сказал источник.

Факт первого в истории полёта андроида на МКС в понедельник подтвердил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«Он будет лететь, как вы знаете на корабле, который планируется сейчас, в качестве эксперимента», — сказал Крикалев 3 июня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах использования робота в космонавтике.

Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля «Федерация».

В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота.

«Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса».

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