Люк корабля «Союз» оказался тесен для российского робота FEDOR

«FEDOR готовится к полету на корабле “Союз МС-14”. Пуск корабля будет непилотируемый, испытательный, было сочтено разумным использовать его для отправки робота в космос в качестве члена экипажа», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщала РКК «Энергия», старт транспортного корабля «Союз МС-14» на ракете-носителе «Союз-2.1а» запланирован на август 2019 года. Полёт корабля пройдёт в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счёт отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа.
В «Энергии» подчеркивали, что беспилотный корабль «Союз МС» — это не новая модификация пилотируемого корабля.
«От обычного серийного корабля этот вариант «Союза МС» отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача — испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем «Союз-2.1а», — приводились в сообщении корпорации слова генконструктора предприятия Евгения Микрина.
Источник «Интерфакса» отметил, что FEDOR уже прошёл примерку кресла корабля.
«Он прошёл примерку, сейчас проводится его доработка, связанная с тем, что он критично проходит через люк. В невесомости космонавтам придётся без каких-либо приспособлений переносить робота из корабля на Международную космическую станцию», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что у робота оказались «широковаты плечи, поэтому он будет модернизирован, чтобы помещаться в установленные габариты».
Кроме того, у «Роскосмоса» свои требования к научной аппаратуре, которой по сути является FEDOR, и он должен соответствовать очень жестким требованиям безопасности полёта.
«Так как он попадёт на МКС, будет проведён ряд испытаний. Речь не идёт о том, чтобы просто посадить в кресло, привязать его и запустить в космос. В частности, все энергосистемы будут питаться от элементов, допущенных к применению в космосе», — сказал источник.
Факт первого в истории полёта андроида на МКС в понедельник подтвердил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
«Он будет лететь, как вы знаете на корабле, который планируется сейчас, в качестве эксперимента», — сказал Крикалев 3 июня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о планах использования робота в космонавтике.
Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля «Федерация».
В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота.
«Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса».