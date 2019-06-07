В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Иск против россиянки подал ее бывший муж и отец ее двух детей, бывший американский военнослужащий Брайан Мобли.
Богдана Осипова имеет двойное гражданство (США и России). В 2014 году она уехала из США, забрав с собой ребенка от первого брака, а также годовалую дочь, рожденную ею в браке с Брайаном Мобли. Позднее у женщины родился третий ребенок. Брайан Мобли черед суд добился развода и получения полной опеки над своими двумя детьми, которых россиянка должна была вернуть в США.
22 месяца, которые она провела под стражей, будут зачтены в срок приговора. После освобождения Богдана Осипова должна будет еще три года находиться под надзором. Помимо этого россиянка обязана выплатить штраф в $18,1 тыс. и дополнительный сбор в $300.