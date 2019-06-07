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04:25 (мск), источник: РИА Новости

В ООН рассказали, когда мир должен забыть о голоде и недоедании

РИМ, 7 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 120 миллионов человек по всему миру испытывают острый голод, международные организации ставят целью искоренить его к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Источник: AP 2019
Наша цель — положить конец голоду и недоеданию во всех его формах к 2030 году, и именно эту цель мы поставили перед собой в соответствии с Целью 2 устойчивого развития (ЦУР). Но во всем мире 821 миллион человек по-прежнему голодает, причем 124 миллиона человек испытывают острый голод.
Дэвид Бизли
исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН
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Бизли подчеркнул, что полученные в борьбе с голодом достижения «отбрасываются назад, когда люди пытаются справиться с конфликтами и климатическими потрясениями».

«Затягиваются войны и разгораются новые конфликты — это наши самые большие проблемы. Мир и продовольственная безопасность, где у каждого достаточно еды, идут рука об руку — это единственный путь к нулевому голоду. Я все время говорю: первое, что нужно сделать мировым лидерам для решения проблемы голода, — это положить конец войнам», — заявил Бизли.

В сентябре 2015 года на саммите в ООН была принята повестка дня по ЦУР до 2030 года. Документ определяет 17 задач, которые должны быть выполнены в течение следующих 15 лет. Главными целями были выделены искоренение нищеты и голода. Также декларация предписывает обеспечение гендерного равенства и принятие срочных мер по борьбе с изменением климата.

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