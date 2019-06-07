Счетная палата назвала необоснованными объяснения Минздрава по зарплатам врачей

Ранее в Минздраве в ответ на критику своей работы указали, что по указанию Минтруда «отклонение в пределах 5% считается выполнением». В СП же подчеркнули, что в нормативных актах такой нормы нет.
«Основные направления бюджетной политики на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов действительно допускали, что если вы используете не фактические, а прогнозные размеры зарплат, то можете ошибаться в пределах 5%. Это была рекомендательная норма. Ее применение в сегодняшней ситуации необоснованно. К тому же, “Основные направления бюджетной политики”, которые утверждает правительство России, не могут изменять критерии исполнения указа президента России», — говорится в сообщении ведомства.
«Из официальной статистики мы видим, что средние зарплаты медицинских работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом росли одновременно с сокращением числа таких работников. Так, численность младшего медицинского персонала сократилась на 137 тыс. человек за год, это больше 32% по России», — указывается в сообщении.
Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.
В материалах также указывалось, что в части регионов не достигнуты показатели по охвату населения медосмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.