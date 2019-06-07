13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
51-летняя американка выглядит, как ровесница своей дочери (фото)
А все благодаря правильному питанию и спорту.
Лора Хейккила из Калифорнии в свой 51 год работает персональным
Секрет вечной молодости американка открыла для себя лишь несколько лет назад, хотя спортом начала заниматься еще в 2002 году.
Лора признается, что в молодости она была очень стройной, а потому ни о правильном питании, ни о спорте не задумывалась. Работать над своей фигурой она начала после того, как в возрасте 35 лет родила дочь Джейден.
Спустя несколько лет физической активности, Лора решила сфокусироваться на тяжелой атлетике и не прогадала. Сейчас ее фигуре позавидуют и даже молодые девушки.
Американка отмечает, что молодые мужчины часто пишут ей в надежде познакомиться, но она уже более 20 лет состоит в счастливом браке.
Екатерина Гура