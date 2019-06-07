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14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина вышел на утреннюю пробежку и стал предводителем оленей

Такой компании он явно не ожидал.

Американец Джаред Уэйн похвастался на YouTube самой необычной утренней пробежкой в своей жизни. Дело в том, что компанию ему составили три оленя, неожиданно появившиеся на городской улице.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олени пробежали более полутора километров в одном темпе с мужчиной, после чего решили вернуться обратно в парк.

Екатерина Гура

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