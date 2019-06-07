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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Брэд Питт отказался быть лицом натуралов

Голливудский актер Брэд Питт потребовал убрать свое имя и фотографию с сайта организации Super Happy Fun America, защищающей права гетеросексуалов. Об этом сообщает TMZ.

Источник: AP 2019

Создатели портала использовали знаменитость в качестве своего талисмана, однако 55-летний артист пригрозил им судом и попросил больше не связывать его с их движением. После этого с сайта исчезли любые упоминания Питта.

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Организация намерена провести Straight Pride — парад натуралов. В августе участники движения хотят пройти по Бостону тем же маршрутом, что и местные участники гей-парада.

Как передает издание The Mirror, представили Super Happy Fun America заявили, что будут просвещать «общественность, политиков и государственных служащих о сообществе натуралов и уникальных проблемах, с которыми оно сталкивается». По их мнению, парад является лучшим способом продвижения «разнообразной истории, культуры и самобытности» гетеросексуалов.

Брэд Питт оказался не первой знаменитостью, осудившей Straight Pride. Ранее актеры Крис Эванс и Джордж Такей обвинили организаторов парада в гомофофбии. «Историческое событие, когда отважные гетеросексуальные братишки наконец-то выступили против гомосексуалистов, которые преследовали их и арестовывали их в течение десятилетий», — саркастически отметил Такей.

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