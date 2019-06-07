19:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский фотограф делает снимки с помощью камер из еды
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Профессиональный фотограф и
Барри снимает предметы и людей не на камеру и даже не на телефон, а «на еду» и на «бытовые предметы». Звучит странно, но это так.
Фотограф настолько увлекся старыми камерами и принципом их работы, что решил создать свои собственные фотоаппараты внутри овощей, фруктов, конструкторов LEGO и картонных коробок.
Фото своих необычных камер и снимки, которые получаются в результате, он публикует в Instagram, и это действительно выглядит как магия.
Екатерина Гура