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19:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский фотограф делает снимки с помощью камер из еды

По-настоящему творческий подход.

Профессиональный фотограф и изобретатель-любитель из Великобритании Брендан Барри открыл новое и очень необычное направление в фотоискусстве.

Барри снимает предметы и людей не на камеру и даже не на телефон, а «на еду» и на «бытовые предметы». Звучит странно, но это так.

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Фотограф настолько увлекся старыми камерами и принципом их работы, что решил создать свои собственные фотоаппараты внутри овощей, фруктов, конструкторов LEGO и картонных коробок.

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Фото своих необычных камер и снимки, которые получаются в результате, он публикует в Instagram, и это действительно выглядит как магия.

Екатерина Гура

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