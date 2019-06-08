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02:30 (мск), источник: РИА Новости

Софи Тернер рассказала, откуда взялся кофейный стакан в «Игре престолов»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», рассказала, кто виноват в появлении бумажного стаканчика с кофе в одном из серий последнего сезона сериала, сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2019

На шоу телеведущего Конана О’Брайена актриса обвинила в таком «проколе» своего коллегу Кита Харрингтона, исполнившего роль Джона Сноу.

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«Кит ленивый, и я думаю, что именно он это сделал», — сказала актриса и призналась, что об этой кофейной чашке она слышит больше, чем обо всем финальном сезоне.

По словам Тернер, стаканчик стоял рядом со стулом Харрингтона. «Сначала я винила Эмилию (Кларк, тоже участвующую в той сцене — прим. ред.), но не думаю, что это была она. Кит передвинулся, и в этот момент была сделана та фотография. Поэтому и выглядит так, будто это мое место за столом, но меня там не было. Это был Кит. Это сто процентов был он», — заключила Тернер.

Ставший знаменитым стаканчик с кофе появился в четвертой серии восьмого сезона во время сцены пиршества в замке Винтерфелл. На стоп-кадрах, появившихся в сети после выхода серии, он стоял на столе перед Дейенерис Таргариен. Другие участники сцены в это время пили вино из рогов и кубков.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого в HBO признали свою ошибку и добавили, что Дейенерис по сценарию пила не кофе, а напиток из трав. «Латте, который появился в серии, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай», — написали создатели сериала в официальном Twitter-аккаунте.

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