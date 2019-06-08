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11:35 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары, следует из сообщения на сайте ведомства.

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Источник: РИА Новости

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — говорится в сообщении.

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В связи с этим надзорное ведомство рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, есть больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, Роспотребнадзор советует в жаркую погоду носить легкую одежду из натуральных тканей светлых цветов, головной убор и солнцезащитные очки. Согласно сообщению, поездки в транспорте следует ограничить или планировать их на то время, когда температура воздуха снизится. Чтобы избежать перегрева, ведомство также рекомендует находиться в помещениях с кондиционером.

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