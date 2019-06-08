10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коммунальный фонтан разнес фасад дома в США (видео)
Здание серьезно повреждено.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Здание серьезно повреждено.
Прорыв магистрального водопровода засняли на видео в американском городе Гейтерсберг, штат Мэриленд.
Мощная струя ударила по фасаду ближайшего дома, что привело к серьезным повреждениям.
Кадрами аварии поделился один из очевидцев, 35-летний менеджер Гари Смитсон.
«Я был дома, когда соседка постучала в дверь и сказала, что рядом с моей машиной образовалась воронка», — рассказал он.
Анна Лысенко
Читайте также