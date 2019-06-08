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10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коммунальный фонтан разнес фасад дома в США (видео)

Здание серьезно повреждено.

Прорыв магистрального водопровода засняли на видео в американском городе Гейтерсберг, штат Мэриленд.

Мощная струя ударила по фасаду ближайшего дома, что привело к серьезным повреждениям.

Кадрами аварии поделился один из очевидцев, 35-летний менеджер Гари Смитсон.

«Я был дома, когда соседка постучала в дверь и сказала, что рядом с моей машиной образовалась воронка», — рассказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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