Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

«Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, — сообщили «РГ» в Рособрнадзоре. — Результаты по профильной математике улучшились.
А число «двоечников» — тех, кто не смог набрать минимальный балл по базовой математике, наоборот, по сравнению с прошлым годом сократилось примерно на 5 тысяч человек.
«Это показывает успешность освоения абсолютным большинством выпускников школ базовых математических знаний, необходимых в практической жизни», — сообщили в Рособрнадзоре.
Напомним, в этом году школьники должны были обязательно выбрать — сдавать базовую (более легкую) или профильную математику.
«В этом году на профильный ЕГЭ не пришли те, кто был не уверен в уровне своей подготовки, — рассказал руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко. — А базовый экзамен не сдавали хорошо подготовленные и ориентированные на профильную математику выпускники».
Больше участников экзамена показали высокий результат (81−100 баллов): их количество превысило 25 тысяч человек. Средний тестовый бал ЕГЭ по профильной математике вырос на 6 баллов по сравнению с прошлым годом.
Это создает для вузов хорошую базу абитуриентов по математическим, естественнонаучным и IT-специальностям. Важно, что в 2019 году 100-балльные результаты показали ученики из 69 регионов РФ.
«Итоги экзамена подтверждают ключевую роль объективной оценки в развитии системы образования, — рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов. — Важный шаг — внедрение Всероссийских проверочных работ, Национальных исследований качества образования, которые позволяют нам видеть проблему, недоработки, дают максимальную информацию для методической работы, как со школами, так и с учащимися».
Результаты экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с прошлым годом. Его сдавали около 17 тысяч участников — чуть больше, чем в 2018 году. Около 6% участников экзамена не смогли преодолеть минимальный порог.
ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч участников. Это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около 4% получили «двойку» — показали результат ниже минимального. Примерно 60% — выдали хороший результат — 61−100 тестовых баллов.