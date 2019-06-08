Ученые расшифровали ДНК древних народов Сибири

В эпоху верхнего палеолита на северо-востоке Сибири обитала группа охотников, родственных народам Европы и Америки.
Такое открытие сделала группа международных ученых, проанализировав 34 генома сибиряков, которым от 600 до 31 тысячи лет. Их выводы опубликованы в Nature.
Самая древняя ДНК была извлечена из двух молочных зубов, обнаруженных во время раскопок на Янской стоянке в Якутии. В 2001 году здесь нашли около 2500 артефактов, среди которых каменные и костяные орудия труда, а также украшения.
Исследователи планировали найти недостающее звено в генетической истории коренных американцев, которые, как известно, частично произошли от сибирских народов. В итоге палеогенетики выделили новую группу, которую условно назвали «северо-восточные сибиряки».
Эта группа оказалась отдаленно связанной с ранними охотниками-собирателями из Европы. «Вполне вероятно, что какое-то время они заселяли большие регионы северного полушария», — говорит профессор Эске Виллерслев из колледжа Святого Иоанна в Кембриджском университете.
Северо-восточные сибиряки быстро адаптировались к экстремальным условиям, охотясь на мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов, и были очень мобильными, рассказал доктор Мартин Сикора из Копенгагенского университета.
По словам палеогенетиков, открытие перевернуло их представления о популяциях Сибири и истории человеческой миграции.
«Примечательно, что северо-восточные сибиряки были более тесно связаны с европейцами, чем с азиатами», — говорит профессор Лоран Эксоффье из Бернского университета.
Ученые считают, что около 38 тысяч лет назад северо-восточные сибиряки отделились от западных евразийцев, вскоре после того, как последние отделились от восточных азиатов. Затем, 11−20 тысяч лет назад, их заменили народы с восточноазиатскими корнями.