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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые расшифровали ДНК древних народов Сибири

Северо-Восточная Сибирь была заселена людьми еще 40 тысяч лет назад, но история этих популяций изучена мало.

Источник: St John's College
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В эпоху верхнего палеолита на северо-востоке Сибири обитала группа охотников, родственных народам Европы и Америки.

Такое открытие сделала группа международных ученых, проанализировав 34 генома сибиряков, которым от 600 до 31 тысячи лет. Их выводы опубликованы в Nature.

Самая древняя ДНК была извлечена из двух молочных зубов, обнаруженных во время раскопок на Янской стоянке в Якутии. В 2001 году здесь нашли около 2500 артефактов, среди которых каменные и костяные орудия труда, а также украшения.

Исследователи планировали найти недостающее звено в генетической истории коренных американцев, которые, как известно, частично произошли от сибирских народов. В итоге палеогенетики выделили новую группу, которую условно назвали «северо-восточные сибиряки».

Эта группа оказалась отдаленно связанной с ранними охотниками-собирателями из Европы. «Вполне вероятно, что какое-то время они заселяли большие регионы северного полушария», — говорит профессор Эске Виллерслев из колледжа Святого Иоанна в Кембриджском университете.

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Северо-восточные сибиряки быстро адаптировались к экстремальным условиям, охотясь на мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов, и были очень мобильными, рассказал доктор Мартин Сикора из Копенгагенского университета.

По словам палеогенетиков, открытие перевернуло их представления о популяциях Сибири и истории человеческой миграции.

«Примечательно, что северо-восточные сибиряки были более тесно связаны с европейцами, чем с азиатами», — говорит профессор Лоран Эксоффье из Бернского университета.

Ученые считают, что около 38 тысяч лет назад северо-восточные сибиряки отделились от западных евразийцев, вскоре после того, как последние отделились от восточных азиатов. Затем, 11−20 тысяч лет назад, их заменили народы с восточноазиатскими корнями.

Анна Лысенко

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