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18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружена лягушка-пиноккио

Ее нос может раздуваться в определенных ситуациях.

Ученые присвоили официальное название лягушке с длинным носом, найденной в горных лесах Новой Гвинеи.

Земноводное из семейства квакш будут именовать Litoria pinocchio, или лягушка-пиноккио.

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Новый вид случайно обнаружил еще в 2008 году австралийский герпетолог Пол Оливер в ходе международной экспедиции. Исследователь с коллегами прятался в джунглях от дождя и заметил лягушку, сидевшую на мешке с рисом.

«Можно сказать, это она нашла нас, а не мы ее», — сказал ученый. 11 лет исследователям понадобилось, чтобы изучить и описать ранее не известное животное.

Нос лягушки может раздуваться в определенных ситуациях. От чего именно это зависит, ученым еще предстоит изучить. По одной из версий, так самцы привлекают самок.

Анна Лысенко

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