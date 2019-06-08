18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена лягушка-пиноккио
Ее нос может раздуваться в определенных ситуациях.
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Ее нос может раздуваться в определенных ситуациях.
Ученые присвоили официальное название лягушке с длинным носом, найденной в горных лесах Новой Гвинеи.
Земноводное из семейства квакш будут именовать Litoria pinocchio, или
Новый вид случайно обнаружил еще в 2008 году австралийский герпетолог Пол Оливер в ходе международной экспедиции. Исследователь с коллегами прятался в джунглях от дождя и заметил лягушку, сидевшую на мешке с рисом.
«Можно сказать, это она нашла нас, а не мы ее», — сказал ученый. 11 лет исследователям понадобилось, чтобы изучить и описать ранее не известное животное.
Нос лягушки может раздуваться в определенных ситуациях. От чего именно это зависит, ученым еще предстоит изучить. По одной из версий, так самцы привлекают самок.
Анна Лысенко
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