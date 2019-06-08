Профессор педвуза считает, что в школах и поликлиниках работает «отстой»

По его мнению, качество подготовки педагогов оставляет желать лучшего, потому что вся система образования хромает. Жаринов отметил, что сам видит, как первокурсники «тупеют» с каждым годом. «Причиной зла» профессор назвал Единый государственный экзамен.
«Новые учителя — жертвы ЕГЭ. Они считают, что лучше натаскать, чем научить думать», — заявил он.
Жаринов не согласился с критикой Федотова в адрес педвузов. По его мнению, там дают классическое образование и готовят специалистов.
«Лучшие из них идут в аспирантуру, худшие в школы не идут, туда идут совсем худшие. Кто из врачей работает в поликлинике? Да самый отстой! Специалист туда не пойдет», — заявил Жаринов.
Ранее в СМИ появилась информация, что проректор РАНХиГС Иван Федотов назвал учителей «серой массой закомплексованных неудачников». По его мнению, на каждую школу приходится не больше пяти талантливых педагогов, а остальные не способны развиваться и давать детям знания.
В свою очередь, замминистра просвещения России Павел Зенькович отметил, что такие заявления лицемерны и безосновательны. Он выразил уверенность, что учителя сыграли важную роль в жизни самого Федотова.