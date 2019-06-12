09:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что думают иностранцы о России и россиянах: главные стереотипы
Здесь не будет медведей и балалаек!
Редакция Новостей Mail.ru поговорила с россиянами, которые жили или живут в других странах, и узнала, какие стереотипы о нашей стране и ее жителях существуют сейчас на самом деле.
Хотя русская зима действительно бывает суровой, за рубежом слухи о беспощадных морозах сильно преувеличены.
«Иностранцы считают, что в России очень холодно — чуть ли не минус 50, и совершенно не верят, что в Москве бывает плюс 30 градусов. Они думают, что максимум — это плюс 10»
Ксения, жила в Стокгольме (Швеция)
«Когда иностранцы едут к нам, они обязательно везут с собой куртки. Им кажется, что у нас безумно холодно»
Ксения, много лет жила за границей
Когда я говорила, что ненавижу холод и снег, мне отвечали: «В смысле ты не любишь снег? Ты же русская!»
Оказалось, что миф про нашу любовь к водке до сих пор не развенчан. Многие иностранцы искренне верят, что у русского человека ни один день не обходится без пары стопок.
«Они считают, что мы просто ведрами пьём водку. Один раз передо мной поставили стакан яблочной водки, и, когда я спросила: “А что, водка бывает яблочной?”, у них округлились глаза. Потом я сказала, что не буду ее пить, и это стало для них просто культурным шоком»
Ксения, жила в Стокгольме (Швеция)
«Главный стереотип был о том, что мы хлещем водку. От нас этого ждали. А когда мы говорили: “Ребята, мы не знаем никого, кто бы ее любил”, все очень удивлялись»
Ольга, живет в Брюсселе (Бельгия)
«Они думают, что мы много пьём. Например, чехи, когда видят русского, говорят: “Отлично, мне теперь есть, с кем пойти в бар!”»
Ксения, много лет жила за границей
Конечно, есть и те, кто понимает: страсть нашей нации к водке — всего лишь стереотип. Но он же — и отличный повод для шуток.
«Пару раз в баре я брала пиво, и меня спрашивали: “А почему не водка?”. Но это было не всерьез»
Анастасия, живет в Лионе (Франция)
Мои соседи и друзья иногда отпускали шутки про водку, но было очевидно, что на самом деле они так не думают. Это был скорее элемент игры, в которую и мы, и они соглашались играть. Точно так же мы подшучивали над немцами и пивом.
Иностранцы считают, что серьёзность русских проявляется во всем — от внешнего вида до подхода к еде. А ещё нас называют угрюмыми, замкнутыми и иногда даже циничными.
«Одна моя знакомая из Испании сказала, что в толпе можно легко найти русского человека. У него всегда опущены уголки губ — из
Дарья, жила в Брюсселе (Бельгия)
«Европейцы считают, что мы очень много работаем, суетимся и слишком серьезно воспринимаем жизнь. А к ней, по их мнению, нужно относиться проще. Взять даже наш борщ! Мы добавляем туда кучу картошки, мяса, то есть мы серьезно подходим к питанию. У нас еда должна быть такой, чтобы, поев, тебе ничего не хотелось ещё часов пять. Или дача. Для них — это отдых, а для нас — работа, у нас там теплицы с растениями, своё хозяйство».
Ксения, много лет жила за границей
«У нас была лекция, на которой нас попросили написать три ассоциации с Россией. Один датский студент написал: “Закрытые, холодные, циничные”».
Светлана, живет в Орхусе (Дания)
Моя преподавательница по французскому говорила, что русские всегда подходят к учебе серьезнее, чем любые другие студенты. А ещё, когда мы общались с иностранцами и попросили их назвать нашу главную черту, они сказали, что русские в повседневной жизни угрюмые и замкнутые, но, если их узнать ближе, они раскрываются, как цветы.
Помимо основных стереотипов, о которых упомянули все, были и другие мнения о России и русских.
«Есть стереотип о том, что мы очень любим ходить пешком и обожаем парки. Мне даже показали чешский учебник по русскому языку, в котором был такой диалог:
— Что ты делаешь сегодня?
— Я гуляю в парке!»
Ксения, много лет жила за границей
С моими чёрными глазами и темными волосами меня тут скорее принимают за француженку. Считается, что у русских — светлые волосы и глаза.
«Для одного из семинаров нам задали подготовить тесты по нашим странам. Было очень забавно наблюдать, как в вопросах с цифрами иностранцы всегда выбирали самый большой показатель — мол, ну, Россия же большая».
Дарья, жила в Брюсселе (Бельгия)
«Иностранцы были поражены фотографиями нашего метро, все подумали, что это музей»
Светлана, живет в Орхусе (Дания)
«Еще моя преподавательница говорила, что русские девушки всегда очень красиво одеваются. Когда я заходила в аудиторию, она всегда повторяла: “Какой шик!”»
Анастасия, живет в Лионе (Франция)
Стереотипы о нас и о нашей стране действительно существуют. Но все, с кем мы общались, подтвердили: как только иностранцы встречаются с русскими в реальной жизни, мифы начинают развенчиваться сами собой.
После того, как мы им про всё рассказали и показали фотографии, у них изменилось отношение к русским и к нашей стране. Теперь многие хотят приехать в Россию.
Варвара Макарова