Проректор РАНХиГС назвал школьных учителей «отвратительными неудачниками»

Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Федотов рассказал об эксперименте сотрудников вуза, которые решили обучить учителей и учеников московских школ проектному управлению.
«Хочу сказать, что у нас настолько прекрасные, желающие меняться школьники и ровно настолько же отвратительные учителя, которые загнаны в чудовищные рамки. Они не способны, в принципе, к какой-либо трансформации», — цитирует Федотова издание «Диалог».
По его словам, в школах единицы «звездных» учителей, которые могут чему-то научить детей. При этом остальные педагоги — «серая масса закомплексованных неудачников, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые, в принципе, ничему не могут научить наших детей», добавил Федотов.
Профессор Московского педагогического университета Евгений Жаринов прокомментировал данное заявление в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, качество подготовки педагогов действительно оставляет желать лучшего, потому что вся система образования хромает.
«Новые учителя — жертвы ЕГЭ. Они считают, что лучше натаскать, чем научить думать», — сказал он.
Ранее 8 июня Рособрнадзор представил первые результаты Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), прошедших в 2019 году. В пресс-службе ведомства заявили, результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике оказались приблизительно такими же, как и годом ранее, а по профильной математике — улучшились.