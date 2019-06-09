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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах

Машину времени давно изобрели — это искусство, способное переносить зрителя, читателя, слушателя в любое десятилетие, по желанию. Делать это может и такой вроде бы сугубо реалистичный жанр как фотография. Достаточно найти подходящую натуру и снять ее так, чтобы ничего лишнего в кадре не было.

Именно это делает самарский фотограф и блогер Арсений Котов. На его снимках сложно узнать сегодняшний день — они словно сделаны на излете застоя или в самом начале перестройки.

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Фотограф довольно часто использует геотег USSR, что дополнительно усиливает у зрителя ощущение путешествия во времени.

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Арсений Котов родом из Самары, но он много путешествует — везде находя подходящую для своих «советских» фотографий натуру.

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Излюбленный прием Котова — съемки в сумерках. Свет за шторами чужих окон только усиливает ощущение пронзительной грусти.

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«Вредители на краю кукурузины». Это вовсе не поток сознания, как может подумать не знающий Самары человек. Здание-«кукурузина» — двадцатиэтажный жилой дом на проспекте Ленина.

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Арсений Котов — искренний поклонник советского модернизма, и это видно по его работам. Это архитектурное направление в последние годы в моде, и на некоторые свои работы Котов нашел покупателей. Но, как признается он сам, цель его фотопроекта — не зарабатывание денег.

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Это просто хобби — но хобби, под которое фотограф отводит значительную часть своего свободного времени.

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Как говорит сам Котов, в течение нескольких лет путешествия в погоне за «советской» натурой были его основным времяпрепровождением.

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По словам фотографа, советская архитектура завораживает его тем, что эти здания отличаются от любых других.

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«Как будто великая древняя цивилизация построила это все — и исчезла», — говорит Котов. И глядя на его снимки, с такой оценкой сложно не согласиться.

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Аутентичности фотографиям Котова добавляет оптика — он использует современную камеру, но советские объективы.

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Арсений любит смотреть советские фильмы — не обязательно художественные, главное, чтобы в них были города с их архитектурой.

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В данном случае геотег абсолютно реален. Нейтрино — село в Кавказских горах, построенное в конце 1970-х для персонала нейтринной лаборатории.

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Памятник Ленину у входа в Волго-Донский канал — тоже родом из семидесятых. Авторы проекта — Вучетич и Поляков.

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А это — Чувашский государственный театр оперы и балета. Если не знать, вряд ли угадаешь. Тем не менее здание считается одним из символов Чебоксар.

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Любимый европейский город Котова — Белград.

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Что и неудивительно: мало где найдешь такое раздолье советского архитектурного модернизма.

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Самара. Дом-«червяк» — одна из архитектурных достопримечательностей города.

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«Я бы не хотел воевать со страной, в которой возводятся ТАКИЕ монументы. К счастью НАТО, ее уже нет», — комментирует сам автор этот снимок монумента «Мужество» в Брестской крепости.

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Впрочем, ни Россией, ни даже Европой фотограф ограничиваться не намерен. В его планах — Южная Америка. Так что, вполне возможно, скоро в инстаграме Котова появятся здания Нимейера и Аравены.

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