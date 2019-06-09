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02:07 (мск), источник: Российская газета

Новый закон пустил родственников в реанимацию

Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.

Источник: AP 2019

Он внес уточняющие поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», и теперь администрации медицинских организаций будут обязаны предоставить доступ в реанимацию родителям и другим членам семьи тяжело больных, а также их законным представителям.

Об этой проблеме «Российская газета» писала еще три года назад. Тогда благотворительные фонды «Право на жизнь» и «Вера» подняли вопрос о том, что тяжелобольные дети могут неделями и месяцами находиться в реанимации и все это время не видеть родителей. Это касается, например, маленьких пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких — они буквально «привязаны» к оборудованию, обеспечивающему им возможность дышать. Соответствующая аппаратура в переносном варианте большинству таких больных не доступна, лишь немногим семьям, где есть такие пациенты, удается ее получить с помощью тех же благотворителей. Та же проблема возникает и со взрослыми больными.

В ответ на общественный резонанс в Минздраве подготовили рекомендации медучреждениям, как организовать такие визиты. Но все же документ Минздрава носил рекомендательный, необязательный к исполнению порядок, и окончательное решение оставалось за администрациями больниц. И хотя многие российские медучреждения, ориентируясь на положительный международный опыт, уже давно открыли двери реанимационных отделений, но остаются клиники, где руководство придерживается старых жестких порядков.

Следующий заметный шаг в решении проблемы был предпринят два года назад: тогда на прямой линии с президентом актер и глава благотворительного фонда Константин Хабенский вновь задал этот вопрос, предложив продумать единый порядок, который бы устроил и медиков, и пациентов всех возрастов. В результате было решено закрепить право родственников навещать пациентов реанимационных отделений законодательно.

Теперь благодаря новому закону руководители медучреждений будут обязаны предоставлять родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны будут создать для этого условия.

В России родственникам пациентов открыли доступ в реанимацию
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