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10:15 (мск), источник: "Российская газета"

Синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за жары

«Антициклон заблокировал приток прохладного воздуха. К нам поступает раскаленный тропический воздух. А в условиях ясной погоды и высокого солнца жара только усиливается. И это будет продолжаться все выходные и, как минимум, до середины следующей недели», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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Источник: Reuters

В центральных регионах температура превышает норму на 7−8 градусов. По ночам ожидается от 12 до 17 тепла, а в дневные часы воздух раскалится до 26−33 градусов. Из-за этого даже выпущено штормовое предупреждение. Как поясняет Паршина, штормовое предупреждение делается не только когда ожидаются сильные дожди, но и при любых погодных аномалиях.

Антициклон сохранит свое влияние и в Поволжье. Там солнечно, сухо и жарко. Термометры покажут в воскресенье до плюс 33 градусов. В Кировской области и Удмуртии прохладнее: днем 18−23, а ночью и вовсе только до плюс 5 градусов.

На юге европейской территории страны — в низовьях Волги, Дона и на Северном Кавказе сохранятся грозы и дожди. Кроме того, в Краснодарском крае в течение суток действовало штормовое предупреждение о ливнях с градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Но будет жарко: плюс 27−32, местами до 35 градусов. Столько же ожидается в Крыму. Там тоже пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

В Санкт-Петербурге в воскресенье ливни, грозы и немного прохладнее, 26−28 градусов.

В Москве очень жарко. В воскресенье днем до 33 градусов. Вполне вероятно, что будут обновлены температурные максимумы для этих дней, которые до этого отмечались в 1948 году.

Понижение температуры ожидается на северо-западе. В воскресенье градусов на 5 прохладнее, чем в субботу. Понизится температура и в самой западной области России — Калининградской. К воскресенью похолодает до плюс 17−22 градусов.

Не обойдется без осадков на севере европейской территории. В Мурманской области в воскресенье при северном ветре всего плюс 8−13 градусов. А вот в Республике Коми, наоборот, станет теплее, к воскресенью уже до плюс 28 градусов. Жара до 30 градусов сохранится в Архангельской и Вологодской областях.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае в воскресный день будет больше солнца и в полуденные часы местами воздух прогреется до плюс 27 градусов. На юге Западной Сибири — в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае дожди различной интенсивности, град. Максимальная температура плюс 21−26 градусов, ночью около плюс 10-ти. В субботу ухудшилась погода в центральных и южных районах Красноярского края. Ночью и днем 8 июня сильные дожди, усиление ветра, гроза, возможен град. Но все же будет жарко. Днем до плюс 30 градусов.

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