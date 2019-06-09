Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Ле Пен на отсутствие Путина на мероприятиях в Нормандии
Скоро на машины начнут ставить совсем другие колёса (это точно)
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Киану Ривз, Майли Сайрус, Сальма Хайек на показе Saint Laurent
Как выглядит «однушка», которую сдают за 120 тыс. в месяц
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Вердикт суда: что ждет мужчину за женитьбу на собственной дочери
«Да ладно?!»: звезды с нетрадиционной ориентацией
Полуобнаженная Седокова на каблуках вышла в огород - фото
Мальчик спал с мамой в больнице и умер
Девушка вызвала резонанс, показав умалчиваемую проблему курорта
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Началось: Песков заявил, что РФ отключают от мирового интернета
Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
09:34 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, когда на Земле появилась самая страшная болезнь

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Рак долгое время считали болезнью современности, но в начале XXI века его следы обнаружили у древнеегипетских мумий, неандертальцев и даже на костях динозавров и звероящеров.

Источник: РИА Новости

Похоже, что разного рода опухоли сопровождали многоклеточную жизнь с момента ее возникновения на планете.

Болезнь скифского царя

Читайте также
Смертельная чашка кофе. Ученые выяснили, что не стоит делать в жару

В 2001 году в тувинской «долине царей» российские археологи раскопали скифское захоронение мужчины и женщины возрастом более двух с половиной тысячелетий. Там было более двадцати килограммов золота, что указывает на высокий социальный статус погребенных.

Прошло шесть лет, прежде чем специалисты обратили внимание на микроскопические темные точки, покрывающие почти весь мужской скелет. Тщательный анализ костей показал, что это следы метастазов — раковых клеток, оторвавшихся от первичной злокачественной опухоли и образовавших в разных частях организма вторичные очаги болезни. То есть этот скифский царь скончался от какого-то онкологического недуга. Сравнив полученные данные с современными образцами клеток, ученые установили, что это был рак простаты.

Опухоль возрастом в 1,7 миллиона лет

Следы злокачественных опухолей и метастазов находили у египетских мумий, погребенных 2250 лет назад, южноамериканских инков, древних римлян и средневековых англичан.
Новость
Ученые обнаружили мозаику мутаций в нормальных тканях человека

В 2013 году американские палеонтологи выявили рак кости на ребре неандертальца, найденном в хорватской пещере Крапина. Его возраст примерно 120 тысяч лет. По мнению ученых, опухоль возникла в результате редкого заболевания — фиброзной дисплазии, вызванной поломкой в гене ACVR1. Значит, рак носил наследственный характер, и вполне вероятно, что загрязнение окружающей среды — не самая главная причина нынешнего распространения онкологических болезней, отмечают авторы исследования.

Такой же точки зрения придерживаются британские и африканские ученые, обнаружившие в 2016 году в пещере Сварткранс (ЮАР) следы самого древнего на данный момент человеческого рака — остеосаркомы. Она поразила стопу и пальцы ног австралопитека седиба — одного из предполагаемых предков Homo sapiens, жившего около 1,7 миллиона лет назад. Неизвестно, что стало причиной гибели этого существа, но опухоль кости, скорее всего, мешала ему нормально передвигаться.

Болезни мезозоя

Американские палеонтологи, за несколько лет обследовавшие более десяти тысяч позвонков динозавров из семисот музейных образцов, нашли признаки онкологических заболеваний почти у сотни утконосых динозавров — гадрозавров, живших в меловой период, примерно 70 миллионов лет назад.

Новость
Смогут ли люди жить вечно: анализ

Следы злокачественной опухоли заметили на костях черепахи Pappochelys rosinae, обитавшей 240 миллионов лет назад. Ее скелет извлекли из отложений раннего триасового периода на юге Германии.

Сканирование показало, что амфибия страдала остеосаркомой, возникшей из-за «бунта» взрослых стволовых клеток в надкостнице. Такие опухоли сегодня чаще всего поражают молодых людей — это один из самых распространенных видов рака костей у человека и домашних животных.

Самый древний на сегодняшний день рак диагностировали палеонтологи из Университета Вашингтона в Сиэтле (США). Пытаясь понять, как у млекопитающих появились зубы, они исследовали черепа горгонопсов — саблезубых звероящеров, обитавших 255 миллионов лет назад, в самом конце палеозойской эры.

Чтобы узнать, каким образом зубы горгонопсов крепились к черепу, исследователи разрезали одну из челюстей на мелкие части и увидели на корнях саблезубых клыков древнего хищника необычные костяные пузырьки неправильной формы. Это были одонтомы — доброкачественные опухоли зубной ткани.

Подобные образования нередко возникают в деснах и на зубах человека, обычно безболезненные, они не мешают челюсти нормально работать. Однако их наличие указывает на возможность злокачественных проявлений в дальнейшем.

Не исключено, что разного рода опухоли сопровождали многоклеточную жизнь фактически с момента ее возникновения на планете, заключают авторы статьи.
 Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян
Пушков заявил об окончании 'изоляции' России
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Опубликовано видео из самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Проректор РАНХиГС назвал школьных учителей «неудачниками»
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
С этим бойцом будет тяжело любому: с ним не справилась и смерть
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь