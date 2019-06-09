10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитый храм в Испании разрешили достроить спустя 137 лет
Первый камень в фундаменте был заложен в 1882 году.
Спустя 137 лет знаменитый храм
Модернистский шедевр по проекту Антонио Гауди — один из самых известных долгостроев мира. Дело в том, что строительство храма должно выполняться исключительно за счет пожертвований прихожан. Первый камень в фундаменте был заложен в 1882 году. На сегодняшний день строительство еще не закончено.
Теперь, спустя 137 лет, власти Барселоны наконец предоставили разрешение на достройку храма. Планируется, что работы будут завершены в 2026 году. Город выделит из бюджета 4,6 млн евро на возведение башен и завершение фасада.
Анна Лысенко
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