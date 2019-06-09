Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генсек НАТО срочно обратился к РФ после ультиматума США
Прогулка по Чернобылю: много фотографий брошенных машин
Павел Дуров раскрыл секрет своей отличной формы
Анастасию Костенко раскритиковали за фото в бикини
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
В платёжках за ЖКУ появится новый пункт4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
Садальский сказал, кто отравил Алибасова
Украинского эксперта навсегда выгнали с «России 1»
Представитель Бари Алибасова сделал заявление о его коме и смерти
Фото Алибасова из реанимации слили в Сеть
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Мальчик сбрасывает кожу как змея
Анастасию Костенко раскритиковали за фото в бикини
Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась фигурой в латексе
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
Максим Виторган показал красавицу-дочь
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитый храм в Испании разрешили достроить спустя 137 лет

Первый камень в фундаменте был заложен в 1882 году.

Спустя 137 лет знаменитый храм Саграда-Фамилия в Барселоне наконец получил разрешение на строительство.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модернистский шедевр по проекту Антонио Гауди — один из самых известных долгостроев мира. Дело в том, что строительство храма должно выполняться исключительно за счет пожертвований прихожан. Первый камень в фундаменте был заложен в 1882 году. На сегодняшний день строительство еще не закончено.

С долгостроем Гауди связан известный парадокс: юридически храм строят нелегально. Еще в 1885 году инициаторы строительства обратились за разрешением к городским властям, но так его и не получили.

Теперь, спустя 137 лет, власти Барселоны наконец предоставили разрешение на достройку храма. Планируется, что работы будут завершены в 2026 году. Город выделит из бюджета 4,6 млн евро на возведение башен и завершение фасада.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Опубликовано видео из самолета, экстренно вернувшегося в Пулково
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Проректор РАНХиГС назвал школьных учителей «неудачниками»
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Осколки СССР в современных городах (фото)
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии Мужчина прокатился по исландскому бездорожью, что в этой стране запрещено
Недвижимость
Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
Активное лето: что носить молодым и разбитным Что носит молодежь на тусовки, в чем катается на скейте и едет к бабушке на чай? Рассказываем и показываем на примере трех лукбуков российских дизайнеров.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь