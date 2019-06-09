17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии «всплыла» деревня, затопленная 33 года назад
Посмотреть на нее приезжают бывшие жители и туристы.
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Посмотреть на нее приезжают бывшие жители и туристы.
В индийском штате Гоа
На месте
Бывшие жители Курди, переселенные властями в соседние деревни, съехались на общий праздник, чтобы вспомнить давно ушедшие времена.
Дамбу на реке Салаулим начали строить в 1975 году. Власти приняли решение о переселении 3 тысяч человек. Местным жителям пришлось бросить свои рисовые поля и рощи с манговыми деревьями, кокосовыми пальмами и кешью. 600 семьям предоставили компенсацию.
Деревня Курди показывается из воды примерно раз в год после засушливых весенних месяцев и до наступления муссонных дождей.
Анна Лысенко
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