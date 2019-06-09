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22:07 (мск), источник: "Российская газета"

«Это выдумки»: Горбачев прокомментировал судьбу Легасова в «Чернобыле»

Генсек, а затем — первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал то, как трактовали в сериале «Чернобыль» судьбу академика Валерия Легасова.

Источник: AP 2019

По словам Горбачева, которого в телешоу сыграл швед Давид Денсик, он не имеет никакого отношения к проблемам в карьере и жизни Легасова, покончившего с собой в 1988 году.

По одной из версий, негласные гонения на учёного начались после того, как он озвучил на конференции МАГАТЭ в Вене секретные сведения, описывая причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Следует отметить, что по сюжету сериала в Вене Легасов озвучивает официальную версию, но потом терпит муки совести, конфликтует с властями и в результате сводит счёты с жизнью.

В сериале противостояние властям и стремление говорить правду стоит Легасову спокойной жизни и звания Героя Советского Союза. В действительности речь шла о звании Героя Социалистического Труда, которое, по мнению некоторых исследователей, не было присвоено Легасову по личному указанию Горбачева.

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Горбачев на это заявил следующее: «Я не давал (указаний — прим. “РГ-Кинократия”). А кроме меня кто даст? Это выдумки».

При этом сериал пока посмотреть экс-генсеку не удалось — не позволяют проблемы со здоровьем и, как следствие, — нехватка времени. Однако, судя по всему, от идеи просмотра как таковой Горбачёв не отказался.

«По простым причинам — в больнице всё время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет», — приводит слова 88-летнего политика радио «Говорит Москва».

Напомним, ранее своим мнением о сериале «Чернобыль» поделились министр культуры РФ Владимир Мединский и ряд бывших ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС.

Пятисерийный телефильм совместного производства HBO и Sky стал сенсацией, получив небывало высокие баллы у зрителей.

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