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07:56 (мск), источник: Ведомости

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой

Так редакции решили поддержать журналиста Meduza Ивана Голунова.

Источник: Ведомости

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК — три главные деловые газеты России, — в понедельник, 10 июня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов».

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У «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК никогда прежде не было одинаковой первой полосы. По данным «Медиалогии», совокупная аудитория одного номера трех изданий в сентябре 2018 — феврале 2019 г. составила 653,4 тыс. человек.

«Я/Мы Иван Голунов» — аналогия французского лозунга «Je suis Charlie» (Я — Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Голунов — журналист-расследователь, он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях», РБК, сейчас — специальный корреспондент Meduza. Последние годы Голунов писал о том, как тратятся средства из московского бюджета, в том числе по программе благоустройства. Он, в частности, обнаружил, что компании родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова регулярно получают контракты от правительства столицы.

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Голунов был задержан 6 июня, сейчас находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.

Также «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили совместное заявление, где требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию. Издания ожидают от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения законов.

Предоставленные следствием доказательства вины Голунова эти три редакции не считают убедительными и не исключают, что задержание журналиста связано с его расследованиями. «Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — заявили редакции.

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
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9 июня© Ньюстюб
 «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые выйдут с одинаковой первой полосой
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