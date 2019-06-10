07:56 (мск), источник: Ведомости
«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой
Так редакции решили поддержать журналиста Meduza Ивана Голунова.
«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК — три главные деловые газеты России, — в понедельник, 10 июня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов».
У «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК никогда прежде не было одинаковой первой полосы. По данным «Медиалогии», совокупная аудитория одного номера трех изданий в сентябре 2018 — феврале 2019 г. составила 653,4 тыс. человек.
«Я/Мы Иван Голунов» — аналогия французского лозунга «Je suis Charlie» (Я — Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.
Голунов —
Голунов был задержан 6 июня, сейчас находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.
Также «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили совместное заявление, где требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию. Издания ожидают от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения законов.
Предоставленные следствием доказательства вины Голунова эти три редакции не считают убедительными и не исключают, что задержание журналиста связано с его расследованиями. «Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — заявили редакции.