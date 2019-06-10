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07:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Над Амуром деньги ходят хмуро

Ветераны конфликта на Даманском обратились в суды за выплатами ко Дню Победы.

Источник: Из личного архива Николая Пузырева

Как стало известно «Ъ», участники событий на острове Даманский в марте 1969 года судятся с властями, добиваясь выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла из-за того, что ветеранов боевых действий, в том числе награжденных орденами и медалями, еще в 1980-е годы признали участниками Великой Отечественной войны, выдав соответствующие удостоверения, а сейчас отделения пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню Победы, ссылаясь на то, что они не соответствуют положениям указа президента, а сами истцы во время Второй мировой войны еще не родились.

По данным «Ъ», иски ветеранов событий на Даманском, со дня которых в этом году исполнилось 50 лет, рассматривали, в частности, суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, а также Хабаровского и Алтайского краев. Податели заявлений требовали признать незаконным отказ региональных управлений Пенсионного фонда России (ПФР) в назначении им единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб., которую, как полагают ветераны, они должны были получить в соответствии с указом президента Владимира Путина ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Истцы требовали, чтобы суды обязали ПФР произвести выплаты.

При этом некоторые из них настаивали, чтобы фонд в размере до 100 тыс. руб. компенсировал им моральный ущерб, вызванный первоначальным отказом, а кроме того, возместил затраты на адвокатов.

В обоснование своих требований ветераны указывали, что еще в декабре 1982 года (когда во главе СССР стал Юрий Андропов, возглавлявший в 1969 году Комитет госбезопасности СССР, которому подчинялись погранвойска) им были выданы удостоверения участников Великой Отечественной войны (ВОВ), в соответствии с этим статусом они и претендовали на выплаты.

Представители ответчика — ПФР, ссылаясь на то, что в соответствующем указе президента ветераны Даманского не указаны, а сами истцы во Второй мировой войне физически участвовать не могли, поскольку в большинстве своем родились уже после ее завершения, просили суды отклонить требования заявителей.

Часть исков ветеранов суды признали обоснованными.

Так, например, было удовлетворено заявление бывшего инструктора служебных собак сержанта-пограничника Ивана Ларичкина, получившего ранение на Даманском и орден Красной Звезды в награду. Отметим, что его непосредственное участие в боях против «китайских провокаторов», как указано в судебном решении, подтвердило ГУ МВД по Алтайскому краю, предоставившее соответствующую справку.

Выплаты через суд добился и стрелок погранслужбы рядовой Николай Пузырев, отмеченный медалями «За отвагу», а позже и «За воинскую доблесть».

В воспоминаниях сослуживцев говорилось, что стрелок Пузырев вместе со своим товарищем огнем из автоматов уничтожили до трех десятков нападавших, а потом он еще под обстрелом противника вынес раненых.

Перечислив доводы истцов и ответчиков, суды Барнаула и Ангарска в своих решениях указали, что по нормам закона участники боевых действий на Даманском в марте 1969 года отнесены к ветеранам ВОВ. Соответственно, они имеют право на льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для данной категории лиц.

Указ же президента, на который ссылаются ответчики в лице ПФР, как решили суды, не содержит указание об ограничении круга лиц, имеющих право на получение единовременной выплаты, только теми, кто непосредственно проходил военную службу и принимал участие в боевых действиях в период ВОВ.

Документ распространил выплаты и на тех, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации «националистического подполья» на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии до 31 декабря 1951 года. В итоге суды обязали ПФР заплатить по 10 тыс. руб. ветеранам, а заодно возместить судебные расходы.

Большинство других заявителей, среди которых, например, оказались руководители хабаровской общественной организации «Даманцы», в качестве артиллеристов участвовавшие в событиях 1969 года, курсанты школы сержантского состава пограничного отряда, которых отправили на усиление в район боев, суды по тем же основаниям оставили без выплат.

При этом часть отказников, как и сержант Ларичкин, в ходе разбирательств пользовались поддержкой надзорных органов. Иски в защиту их интересов подавали прокуроры городов и районов.

В ПФР «Ъ» сообщили, что его управления лишь исполняют соответствующие указы по выплатам, а сами документы, обуславливающие их, не относятся к компетенции фонда. В судах «Ъ» не смогли объяснить, почему одинаковые требования участников одних и тех же событий удовлетворялись по-разному.

В общественной организации «Российский совет ветеранов пограничной службы» «Ъ» сообщили, что проблемы с признанием статуса ветеранов боевых действий и прав на выплаты возникают не только у участников событий на Даманском, но и у других бывших пограничников. Например, тех, кто служил на советско-афганской границе и участвовал в боях в Таджикистане.

При этом в совете пообещали разобраться с нарушениями прав всех ветеранов-пограничников, которые к ним обратятся.

Отметим, что ветераны Даманского не только судятся с ПФР, но и до сих пор вынуждены доказывать свое право на льготы. Дело в том, что на помощь пограничникам в район столкновений были направлены не только курсанты, но и несколько подразделений Минобороны.

Однако в соответствующих боевых приказах военнослужащие далеко не всегда перечислялись поименно, а фиксировалось только их количество.

Так, например, произошло с жителем Омска Виктором Нидерквелем, который в прошлом году добился через суд статуса ветерана ВОВ. В суде, в том числе с помощью свидетелей, было доказано, что подразделение полка, в котором он служил, прямо с учений было направлено в зону боевых действий на советско-китайской границе, где военнослужащие вплоть до завершения конфликта выполняли задачу боевого охранения пограничной полосы.

Николай Сергеев

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