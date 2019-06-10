07:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Над Амуром деньги ходят хмуро
Ветераны конфликта на Даманском обратились в суды за выплатами ко Дню Победы.
Как стало известно «Ъ», участники событий на острове Даманский в марте 1969 года судятся с властями, добиваясь выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла
По данным «Ъ», иски ветеранов событий на Даманском, со дня которых в этом году исполнилось 50 лет, рассматривали, в частности, суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, а также Хабаровского и Алтайского краев. Податели заявлений требовали признать незаконным отказ региональных управлений Пенсионного фонда России (ПФР) в назначении им единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб., которую, как полагают ветераны, они должны были получить в соответствии с указом президента Владимира Путина ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
При этом некоторые из них настаивали, чтобы фонд в размере до 100 тыс. руб. компенсировал им моральный ущерб, вызванный первоначальным отказом, а кроме того, возместил затраты на адвокатов.
В обоснование своих требований ветераны указывали, что еще в декабре 1982 года (когда во главе СССР стал Юрий Андропов, возглавлявший в 1969 году Комитет госбезопасности СССР, которому подчинялись погранвойска) им были выданы удостоверения участников Великой Отечественной войны (ВОВ), в соответствии с этим статусом они и претендовали на выплаты.
Представители ответчика — ПФР, ссылаясь на то, что в соответствующем указе президента ветераны Даманского не указаны, а сами истцы во Второй мировой войне физически участвовать не могли, поскольку в большинстве своем родились уже после ее завершения, просили суды отклонить требования заявителей.
Так, например, было удовлетворено заявление бывшего инструктора служебных собак
В воспоминаниях сослуживцев говорилось, что стрелок Пузырев вместе со своим товарищем огнем из автоматов уничтожили до трех десятков нападавших, а потом он еще под обстрелом противника вынес раненых.
Перечислив доводы истцов и ответчиков, суды Барнаула и Ангарска в своих решениях указали, что по нормам закона участники боевых действий на Даманском в марте 1969 года отнесены к ветеранам ВОВ. Соответственно, они имеют право на льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные для данной категории лиц.
Документ распространил выплаты и на тех, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации «националистического подполья» на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии до 31 декабря 1951 года. В итоге суды обязали ПФР заплатить по 10 тыс. руб. ветеранам, а заодно возместить судебные расходы.
Большинство других заявителей, среди которых, например, оказались руководители хабаровской общественной организации «Даманцы», в качестве артиллеристов участвовавшие в событиях 1969 года, курсанты школы сержантского состава пограничного отряда, которых отправили на усиление в район боев, суды по тем же основаниям оставили без выплат.
В ПФР «Ъ» сообщили, что его управления лишь исполняют соответствующие указы по выплатам, а сами документы, обуславливающие их, не относятся к компетенции фонда. В судах «Ъ» не смогли объяснить, почему одинаковые требования участников одних и тех же событий удовлетворялись
В общественной организации «Российский совет ветеранов пограничной службы» «Ъ» сообщили, что проблемы с признанием статуса ветеранов боевых действий и прав на выплаты возникают не только у участников событий на Даманском, но и у других бывших пограничников. Например, тех, кто служил на
Отметим, что ветераны Даманского не только судятся с ПФР, но и до сих пор вынуждены доказывать свое право на льготы. Дело в том, что на помощь пограничникам в район столкновений были направлены не только курсанты, но и несколько подразделений Минобороны.
Так, например, произошло с жителем Омска Виктором Нидерквелем, который в прошлом году добился через суд статуса ветерана ВОВ. В суде, в том числе с помощью свидетелей, было доказано, что подразделение полка, в котором он служил, прямо с учений было направлено в зону боевых действий на
Николай Сергеев