05:34 (мск), источник: Известия
Дорожные камеры будут ставить в местах массовых ДТП
В России хотят изменить принципы установки дорожных камер.
Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, документ отправлен на согласование с заинтересованными структурами.
Четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
«Мы считаем, всё должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия», — пояснил депутат.
Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения. Участие в подготовке законопроекта также принимает думский комитет по госстроительству и законодательству.
Его зампред Вячеслав Лысаков сказал «Известиям», что поправки будут касаться условий закупки комплексов видеофиксации и принципов их размещения.
По его словам, к конкурсам должны допускаться только производители оборудования, которые впоследствии смогут обеспечить их корректную работу.
«Когда тендер выигрывает компания, которая ничего не производит, а ищет субподрядчика — это жульничество и, очевидно, абсолютно коррупционная схема с участием местных чиновников», — отметил депутат.
Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.