Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Пить или не пить: 15 главных фактов об алкоголе
Меган Маркл и Кейт Миддлтон блистали на военном параде в Лондоне
Как сделать ландшафтный бассейн или пруд на даче
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Умер актер Александр Кузнецов
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
У Алибасова началась горячка с бредом и галлюцинациями - СМИ
Врачи не могут убрать ожоги кишечника у Алибасова
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кондрашов
"Дукалис" рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Украинку из шоу талантов жестоко убили в Германии
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Фоторепортажи
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
04:03 (мск), источник: Российская газета

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Почти на 50 тысяч больше отказов в назначении пенсий вынес в прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР).

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году было 170,5 тысячи решений об отказе, а в 2017 году — 125,4 тысячи. Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, основная причина отказов — отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Но в общем количестве назначаемых пенсий отказы по досрочным пенсиям составляют примерно 6 процентов.

Кто же реально имеет право на досрочную пенсию? Прежде всего, как уточняют в ПФР, это люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах. Но, как особо подчеркивают в ПФР, обязательно нужно обращать внимание не только на общий страховой стаж (то есть период, когда за человека работодатель отчислят социальные взносы), но и на необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ.

Так, например, люди, занятые в подземных работах и горячих цехах, могут уходить на пенсию в 50 лет, но при этом стаж именно на подземных работах должен составлять не менее 10 лет.

Женщины, которые трудятся в горячих цехах, идут на заслуженный отдых в 45 лет (стаж таких тяжелых работ при этом должен составить не менее 7,5 года).

Те, кто трудится на лесозаготовках, тоже имеют право льготного выхода на пенсию — мужчины в 55 лет, а женщины — в 50 лет. Но им нужно отработать в особых условиях не менее 12,5 года (мужчинам) и не менее 10 лет (женщинам). То же самое касается машинистов и отдельных категорий работников на железнодорожном транспорте и в метро, на судах морского и речного флота.

Врачи и медперсонал имеют право уйти на пенсию, отработав по специальности не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет — в городе. Учителя тоже в льготных категориях, им надо отработать по специальности не менее 25 лет (мужчинам и женщинам).

Могут рассчитывать на досрочный заслуженный отдых и опекуны инвалидов с детства. У мужчин при этом страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, а у женщин — не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов уменьшается на один год за каждые полтора года опеки.

Женщины, родившие пять и более детей, уходят на пенсию в 50 лет, но у них должен быть страховой стаж не менее 15 лет.

Как видим, при назначении досрочной пенсии учитывается очень много нюансов. И, чтобы зря не рассчитывать на досрочный заслуженный отдых, в ПФР советуют внимательно ознакомиться со всеми особенностями назначения таких пенсий.

Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда России.

Пенсионерам-дачникам рассказали, как получить пенсии летом
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Всемирный банк назвал расширение санкций угрозой для России
Личные данные сотрудников ФСБ утекли в сеть
Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате достигло 500 человек
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
В Гонконге более 1 млн человек вышли на акции протеста
Здоровье
Чудо-технологии будущего, которые уже есть у вас дома Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
Уникальные умные часы: GPS и 2 недели без подзарядки Две недели без зарядки — это вообще законно?
Кино
Умер актер Александр Кузнецов Звезда фильма «Джек Восьмеркин — „американец“» скончался на 60-м году жизни
Авто
Новый российский седан Aurus: он слишком дорог для губернатора Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что он очень хотел бы иметь автомобиль новой российской марки Aurus, однако он для него слишком дорог
Недвижимость
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
В семье Марины Александровой родился ребенок Актриса поделилась эмоциями
Леди
От любви до разрыва: Ирина Шейк и Брэдли Купер В июне инсайдеры, близкие к Ирине Шейк и Брэдли Куперу, сообщили о расставании пары.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь