04:03 (мск), источник: Российская газета
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Почти на 50 тысяч больше отказов в назначении пенсий вынес в прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР).
В 2018 году было 170,5 тысячи решений об отказе, а в 2017 году — 125,4 тысячи. Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, основная причина отказов — отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Но в общем количестве назначаемых пенсий отказы по досрочным пенсиям составляют примерно 6 процентов.
Кто же реально имеет право на досрочную пенсию? Прежде всего, как уточняют в ПФР, это люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах. Но, как особо подчеркивают в ПФР, обязательно нужно обращать внимание не только на общий страховой стаж (то есть период, когда за человека работодатель отчислят социальные взносы), но и на необходимый страховой стаж на соответствующих видах работ.
Женщины, которые трудятся в горячих цехах, идут на заслуженный отдых в 45 лет (стаж таких тяжелых работ при этом должен составить не менее 7,5 года).
Те, кто трудится на лесозаготовках, тоже имеют право льготного выхода на пенсию — мужчины в 55 лет, а женщины — в 50 лет. Но им нужно отработать в особых условиях не менее 12,5 года (мужчинам) и не менее 10 лет (женщинам). То же самое касается машинистов и отдельных категорий работников на железнодорожном транспорте и в метро, на судах морского и речного флота.
Могут рассчитывать на досрочный заслуженный отдых и опекуны инвалидов с детства. У мужчин при этом страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, а у женщин — не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов уменьшается на один год за каждые полтора года опеки.
Как видим, при назначении досрочной пенсии учитывается очень много нюансов. И, чтобы зря не рассчитывать на досрочный заслуженный отдых, в ПФР советуют внимательно ознакомиться со всеми особенностями назначения таких пенсий.
Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда России.