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07:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о короткой неделе и пяти месяцах без праздников

Начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня России в среду, 12 июня. Об этом РИА Новости напомнили в Роструде.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, продолжительность рабочего дня накануне, 11 июня, сокращается на один час. Остаток недели — 13 и 14 июня — будет рабочим.

Следующие длинные выходные ждут россиян через пять месяцев. День народного единства выпадает на понедельник, 4 ноября, в связи с чем граждане будут отдыхать три дня подряд — с субботы по понедельник включительно.

В мае в Минтруде представили график праздничных дней в 2020 году. Россиян предупредили о продолжительных майских праздниках (с 1 по 5 и с 9 по 11 мая), а также о нерабочих днях с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

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