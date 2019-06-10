09:26 (мск), источник: Известия
Финские пограничники приняли яхту за «трехголового монстра» из России
Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту, оформленную в стиле древнерусской ладьи, за «трехголового монстра».
Как пишет местная газета
Для проверки был отправлен патрульный катер, который обнаружил в тумане странный объект, названный пограничниками в Facebook «трехголовым монстром».
Оказалось, что яхта из России с экипажем из семи человек направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.
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Внутри нее располагаются кушетка, кухонный уголок, стол, также есть место для хранения вещей и провианта. В пол капсулы встроен иллюминатор для наблюдения за рыбами. Секретом отличной формы он назвал женщин.