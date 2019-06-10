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09:26 (мск), источник: Известия

Финские пограничники приняли яхту за «трехголового монстра» из России

Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту, оформленную в стиле древнерусской ладьи, за «трехголового монстра».

Как пишет местная газета Ilta-Sanomat, инцидент произошел 9 июня в Финском заливе, когда пограничники получили сигнал о неопознанном судне.

Для проверки был отправлен патрульный катер, который обнаружил в тумане странный объект, названный пограничниками в Facebook «трехголовым монстром».

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Оказалось, что яхта из России с экипажем из семи человек направлялась через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.

26 мая 72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен пересек Атлантический океан в бочке. Он пересек океан за 122 дня. Савен дрейфовал в бочке 3 м длиной и 2 м диаметром из эпоксидной многослойной фанеры.

Внутри нее располагаются кушетка, кухонный уголок, стол, также есть место для хранения вещей и провианта. В пол капсулы встроен иллюминатор для наблюдения за рыбами. Секретом отличной формы он назвал женщин.

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