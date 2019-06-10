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10:59 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается ТАСС, 22% россиян недовольны уровнем своей жизни. Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Источник: Reuters

Более половины (61%) респондентов назвали материальное положение их семьи средним. Еще четверть (25%) назвали его плохим, 14% — выше среднего.

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Как выяснил ВЦИОМ, 54% участников опроса оценивают экономическое положение России как среднее. 13% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране — выше среднего, 28% — ниже.

31% опрошенных граждан уверены, что дела в стране идут в правильном направлении. Отчасти с этим согласны 41%, еще 25% — не согласны.

Опрос проводился в мае 2019 года путем телефонного интервью. В нем участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, 86% россиян считают себя счастливыми. В числе причин для счастья граждане называли наличие семьи (33%), собственное здоровье и жизнь близких (21%), а также детей и хорошую работу (18% и 17% соответственно).

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