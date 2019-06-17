15:45 (мск), источник: Это Кавказ
Давай на Домбай!
Трехдневное путешествие по самой красивой дороге Северного Кавказа.
Как правило, под Домбаем понимают сразу два места — саму Домбайскую поляну и знаменитый горнолыжный курорт, расположенный на склонах горы
А уж с Домбайской поляны, виды и вовсе открываются незабываемые. Находится поляна буквально посреди гор, так что практически с любой ее точки можно наблюдать панораму Главного Кавказского хребта. Наш фотограф Андрей Белавин отправился в небольшое трехдневное путешествие по этим живописным местам и вот, что из этого получилось.
А еще говорят, что на Домбае живут особенные люди. Дело в том, что зародилось поселение как поселок альпинистов. Именно они начали обживать Домбайскую поляну в 1920-х годах — до этого никаких поселений на ней не было. Поэтому случайных людей здесь нет: селились не по распределению, а по зову сердца. Уже позже здесь стали возводить горнолыжный курорт, появились первые отели, в их числе знаменитая гостиница «Тарелка».