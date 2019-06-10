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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка заметила возле своего дома эльфа Добби из «Гарри Поттера»

Странное существо попало на камеру видеонаблюдения.

Вивиан Гомес из США наделала много шума свои постом в соцсетях. Женщина опубликовала короткое видео с камеры наружного наблюдения у своего дома. Cудя по ролику, возле входной двери в ночное время прогуливалось неизвестное существо, очень напоминающее домашнего эльфа Добби из фильмов о волшебнике Гарри Поттере.

Видео моментально разлетелось по соцсетям, а пользователи принялись гадать, что же они увидели.

Одни утверждали, что это — самый настоящий Добби, другие считали, что на видео инопланетянин, управляемая кукла или ребенок в костюме.

Кроме того, пользователи выразили свое сомнение в подлинности видео. Но правда раскрылась чуть позже. Как оказалось, странный ролик — это часть маркетинговой кампании для новой игры про Гарри Поттера «Wizards Unite».

Екатерина Гура

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