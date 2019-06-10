14:31 (мск), источник: Моя Планета
Иностранцы о русских праздниках
Что поражает жителей других стран в наших торжествах, рассказывает «Моя Планета».
С наступлением весны количество свадеб в России возрастает в геометрической прогрессии, и молодожены оккупируют городские памятники ради фотографий. При этом неважно, что на монументах или рядом с ними могут быть сделаны нехорошие надписи. Фотошоп в помощь. И это лишь одна из русских свадебных традиций, от которых у иностранцев начинают шевелиться волосы на голове.
С тех пор как я живу в Москве, чего действительно боюсь, так это чужих свадеб… Почему? Да потому, что главными действующими лицами на русской свадьбе отнюдь не являются жених с невестой. <…> На русской свадьбе могут отсутствовать родители невесты, теща, младший брат, муж сестры, бывшая девушка двоюродного брата Василия или я (который всегда пытается этого избежать), но только не тамада. Это некая смесь дворового острослова и электронной ударной установки (по скорости, ритму и надоедливости, с которыми он докучает участникам застолья).
Иностранцы искренне недоумевают, почему только единицы знают, когда отмечается Международный мужской день. Зато все отмечают День защитника Отечества и поздравляют с ним даже малышей. При этом над подарком для «самых сильных и смелых» женщины обычно не задумываются. Носки и пена для бритья подойдут почти любому «защитнику».
Вроде это аналог Международного дня женщин для мужчин. Ан нет — это, по сути, праздник для тех, кто служил. Заслуживаю ли я тогда поздравления? Ведь я
Родину-матьне защищал, а свою родину — так, только теоретически, поскольку воинскую обязанность в Британии отменили уже давно. Но ведь мало кто ее защищал и из моих московских друзей — патриотическое чувство уступает страху перед ужасающими перспективами для призывника.
Один раз в году русские хозяйки снимают фартуки и уступают место на кухне мужчинам. Делать уборку и стирать в этот день тоже не принято — праздник. Полагается принимать цветы, шоколад и прочие подарки — в знак благодарности за носки и пену для бритья, подаренные на 23 Февраля. О том, что на самом деле «праздник милых дам» является Днем солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию, в России уже никто не вспоминает.
Это не то День святого Валентина, не то аналог британского Mother’s Day (День матери. — Прим. ред.). Следует отмечать его с любимой женщиной. Но с какой? Со своей девушкой или с матерью? Или с обеими? Возникают
какие-тонездоровые эдиповы ассоциации… Замечу в скобках, что в британских газетах левого толка (несмотря на то, что широкие массы не обращают внимания на этот праздник) 8 Марта до сих пор ассоциируют с Кларой Цеткин и обсуждаются шаги, которые сделал феминизм за прошедший год.
Объяснить иностранцу, чем День России отличается от Дня Конституции и Дня народного единства, сложно. А понять разницу между этими праздниками ему еще сложнее. Если же иностранец узнает, что День России еще иногда называют Днем независимости, у него вовсе начинает идти голова кругом. И главный вопрос: «Независимости от кого?» Нет, разобраться во всем этом лучше даже не пытаться.
День России является национальной гордостью русских. Однако этот праздник, как монета, имеет две стороны: русские славят свою страну для того, чтобы иметь дополнительный выходной. А уж прославлять и праздновать они умеют!
Проще, наверное, попасть в Белый дом, чем на Красную площадь в этот день. Я был в Москве во время празднования Дня России несколько лет назад и такой давки не видел прежде нигде. Мне кажется, лучше провести 12 июня
где-нибудьв парке, например. Песни, пляски, салют… Все как и на всех русских праздниках, где я был.
Этот праздник русские любят не меньше, чем Новый год. А некоторые — даже больше. Пригласить в кафе кучу гостей, за которых, разумеется, надо заплатить, заказать огромный торт со свечками, чье количество означает возраст именинника, — экономить на себе в этот день не принято.
Как-тораз я решил поздравить знакомую русскую девушку с днем рождения. В качестве подарка купил крутые часы. Она обрадовалась, но почему-товсучила мне пять рублей со словами, что покупает их. Хм-м…И где она видела такие цены?
Провожают зиму в России даже тогда, когда она в самом разгаре. Просто потому, что по календарю полагается. Причем делают это так, как свойственно широкой русской душе: с песнями, плясками, играми и огромным количеством блинов.
У нас в Латвии есть похожий праздник — Метенис. И проходит он тоже перед началом поста… Еще у нас сжигают соломенную куклу. Правда, ее не наряжают. Поэтому, когда я увидела, как празднуют Масленицу в России, была удивлена. Ваших кукол наряжают в платья, красивые фартуки, платки. Сначала все это кроят, шьют… А потом сжигают! И как не жалко столько ткани!
Тот, кто считает русских скрытными и холодными, не был в России на 9 Мая. В этот день все улыбаются, поздравляют друг друга, обнимают. Такого патриотизма и единства иностранцы не ожидают.
К Новому году русские ставят елку в середине декабря, а к Дню Победы готовятся уже в марте. Украшают георгиевскими ленточками все, что только можно: сумки, машины, одежду… Рекламные вывески сменяют баннеры о героях войны. А на сам праздник, кажется, собираются все жители города. Я вышел из дома очень рано, не было и 9 утра, а на улицах уже было не протолкнуться от людей с фотографиями воевавших предков. Такого столпотворения я не видел во Франции даже на Рождество.
У нас есть аналог русского 9 Мая — 18 сентября. В этот день звучит сигнал воздушной тревоги и все умолкают на три минуты — так мы чтим память погибших в боях с Японией. Но гуляний, как у вас, нет. Это грустный праздник.
Этот день для иностранцев — святое. Они готовятся к нему так же, как мы к Новому году, и искренне не понимают, почему долгое время русские вообще не встречали Рождество, да и сейчас оно вовсе не является главным праздником.
Представьте, что вы привыкли много лет отмечать Рождество, сидя на берегу океана, наслаждаясь морепродуктами. Температура воздуха около +35 °C, жара. И вот это надоедает. И однажды в период рождественских праздников ты оказываешься в морозной декабрьской России. Холодное Рождество в России со снегом и сугробами — это не то, что я представлял. Я думал, что в это время все прячутся по домам, едят национальное блюдо пельмени с икрой и танцуют вокруг елки. Оказалось, все намного хуже: его вообще почти никто не празднует.
Пока иностранцы запасаются меховыми шапками и надевают на себя все, что можно, русские ныряют в прорубь. Как можно чувствовать себя превосходно после купания в ледяной воде, жителям других стран понять сложно. Почему на Крещение в прорубь ныряют даже женщины и дети — сложно вдвойне. Но тем интереснее попробовать. Правда, решаются на это лишь самые отчаянные.
Раз другие люди окунулись и не умерли, чем я хуже? Прыгнул и тоже не умер. Странно…
В то время как американцы бросают пожилых людей в домах престарелых и дают им тонны лекарств, чтобы скоротать время, русские бросают своих родителей и детей в ледяную прорубь. Изверги. Дантово чистилище отдыхает.
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