14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция в Техасе перепутала оленя с грабителем (видео)
Настоящая сцена из боевика.
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Настоящая сцена из боевика.
Полиция техасского города Лафкин приехала на вызов местного жителя, сообщившего о краже со взломом.
Полицейские оперативно окружили дом и с криками ворвались внутрь. Но вместо грабителя внутри оказался напуганный олень.
Животное в панике металось по дому. Полицейским едва удалось вытолкнуть его наружу.
Напуганный хозяин жилища все это время просидел в шкафу. Он забрался туда, услышав звук разбивающегося окна.
Анна Лысенко
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