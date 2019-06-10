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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция в Техасе перепутала оленя с грабителем (видео)

Настоящая сцена из боевика.

Полиция техасского города Лафкин приехала на вызов местного жителя, сообщившего о краже со взломом.

Полицейские оперативно окружили дом и с криками ворвались внутрь. Но вместо грабителя внутри оказался напуганный олень.

Во время загрузки произошла ошибка.

Животное в панике металось по дому. Полицейским едва удалось вытолкнуть его наружу.

Напуганный хозяин жилища все это время просидел в шкафу. Он забрался туда, услышав звук разбивающегося окна.

Анна Лысенко

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