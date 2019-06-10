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16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийцу запретили отпускать на прогулки домашнего свина, отбирающего еду у детей

Но, кажется, люди на стороне животного.

Житель австралийского городка Вангаратта Мэтью Эванс уже несколько лет держит дома необычного питомца — огромного хряка по имени Грант. Мужчина так сильно его любит, что даже завел для свина страничку на Facebook.

Грант уже стал местной знаменитостью, так как иногда его отпускают погулять по улицам города самостоятельно. Собственно, именно излишняя свобода свиньи и стала проблемой для некоторых жителей Вангаратты.

По словам горожан, Грант любит делать подкопы в поисках пищи и отбирать еду у других домашних животных или детей.

В начале июня владельцу Гранта пришло письмо от мэра города, в котором тот запретил свинье гулять по улицам. В противном случае, Эвансу придется заплатить штраф в размере 806 долларов.

Мэтью этот факт опечалил, и он написал пост на страничке Гранта. Мужчина отметил, что раньше никаких претензий к его четвероногому другу не было, хотя тот гуляет по городу уже пару лет.

Поклонники хряка сразу встали на его сторону и начали звать Гранта на прогулки в другие города.

Екатерина Гура

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