18:52 (мск), источник: Фонтанка
Куда плывет «Горыныч»: «Фонтанка» нашла капитана русского «трехглавого монстра», напугавшего финских пограничников
Под руководством
Накануне утром береговая охрана Финляндии получила сигнал о неопознанном судне к
Как рассказал 10 июня капитан ладьи «Змей Горыныч» Андрей Самохлебов — 16-метровое судно строилось три года в православном поселении Богатырская слобода под Тольятти. И отправилось в экспедицию «Путь Рюрика» в начале мая. От берегов реки Усы она прошла вверх по течению Волги, пересекла Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро и попала в Балтийское море.
Ладья, как заявляется, построена по древнерусским технологиям судостроения, но слегка дополнена современными техническими возможностями. Три драконьи головы означают трёх братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора. Под верхней палубой, которая заполнена мечами, щитами, шкурами животных, скрываются четыре отдельные каюты и
На борту сейчас семь человек и пес Варяг. Руководитель экспедиции — отец Феоктист — тольяттинский иеромонах, основатель православного поселения Богатырская слобода и школы единоборств русских богатырей. В мирской жизни, как пишут СМИ, он освоил бокс,
По пути на борт берут пассажиров из Всероссийского общества инвалидов, группами по 3−5 человек. Они проводят на ладье по несколько дней. Так на судне оказалась переводчик Надежда, которая дойдет с ним до Стокгольма.
За месяц русская команда уже прошла через половину России по рекам, останавливалась в Петербурге в порту Геркулес, встречалась со строителями парусника «Полтава», а потом случилось рандеву с финскими пограничниками. По словам Самохлебова, не смотря на драматическое описание в СМИ, финны вели себя сдержано.
— Они молодцы. Сначала прошли мимо нас на катере, потом сделали круг — осмотрели, что за чудо. Подошли к нам, переговорили. Спросили куда идем и уплыли, — рассказал капитан.
Идет «Горыныч» по Балтике тяжело — движок, по словам капитана, слабоват, а на море сильный ветер и высокая волна. Поэтому скорость вдвое ниже, чем по рекам — пока лишь 5−6 км в час, плюс сильная качка. Но судно к сложным условиям подготовлено — сделан высокий борт, а на случай ЧП есть спасательный плот.
Ладья уже успела постоять в Котке и сейчас подходит к Хельсинки. Финны реагируют на десант русских викингов хорошо — активно фотографируются целыми семьями.
— По плану у нас Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия. Дойдем до Осло, потом возвращаемся — Германия, Польша, и в Калининграде должны быть 5 сентября. Там встанем на зимовку в качестве экспоната в музее океанографии, а весной 2020 года — продолжим поход и вернемся домой.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»