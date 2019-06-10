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17:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Родители российских учеников сняли клип о «нерезиновой» школе

В микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга родители учеников школы номер 181 сняли видео о переполненности учебного заведения с требованием построить новое. Ролик был опубликован в Instagram.

На размещенных в сети кадрах дети пишут мелом на асфальте «#181 нерезиновая». В описании к ролику и в титрах поясняется, что в микрорайоне Краснолесье живут более 23,5 тысячи человек и 2,6 тысячи школьников. Школа, в которой им приходится учиться, рассчитана на 830 мест. Видео заканчивается словами: «Мы требуем строительства еще одной школы!».

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Авторы ролика уточняют, что сейчас в школе номер 181 учится 1,6 тысячи учеников, а с 1 сентября это число увеличится еще на 372 за счет первоклассников. Так, по расчетам родителей, в школе вместо положенных 830 детей будут учиться 1972 ребенка.

«Мы требуем построить школу, соблюдая действующие нормативы! Мы требуем обеспечить наших детей школой, школой в шаговой доступности!» — говорится в описании к видео.

В мае сообщалось о пермской гимназии, где проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек. После появления информации в СМИ прокуратура Пермского края инициировала проверку. Надзорный орган планировал запросить документы, фиксирующие требования к приему первоклассников. В результате директору образовательного учреждения Татьяне Дьяковой объявлен выговор в связи с превышением полномочий, а набор в школу увеличен.

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