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18:26 (мск), источник: Интерфакс

Глава чеченского «Мемориала» Титиев освобожден досрочно

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

«Судом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева», — сообщили «Интерфаксу» в суде.

Заседание проходило в колонии-поселении в Аргуне.

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В ходатайстве адвоката правозащитника — Петра Заикина отмечалось, что Титиев «не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы».

Адвокат настаивал на том, что Титиев «не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны».

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Согласно приговору, Титиев без цели сбыта хранил каннабис (марихуану) массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января прошлого года.

Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе «Мемориала» в регионе.

В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что «в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием», однако, по его словам, «его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира», поскольку «он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ».

Как сообщили в «Мемориале» 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор, так как намерен просить об УДО.

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