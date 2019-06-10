18:26 (мск), источник: Интерфакс
Глава чеченского «Мемориала» Титиев освобожден досрочно
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU — Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об
«Судом удовлетворено ходатайство об
Заседание проходило в
В ходатайстве адвоката правозащитника — Петра Заикина отмечалось, что Титиев «не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама, у него есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы».
Адвокат настаивал на том, что Титиев «не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина нашей страны».
Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил Титиева к четырем годам
Правозащитник настаивал на том, что наркотики ему подбросили полицейские, а его уголовное преследование инициировали власти Чечни, чтобы воспрепятствовать работе «Мемориала» в регионе.
В то же время глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что «в Чечне никто не радуется, что Титиев оказался под следствием», однако, по его словам, «его проблемы не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности, если даже он состоит во всех подобного рода организациях мира», поскольку «он привлекается к ответственности по подозрению в хранении наркотических веществ».
Как сообщили в «Мемориале» 1 апреля, правозащитник решил не обжаловать приговор, так как намерен просить об УДО.