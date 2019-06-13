Российские ученые запустили игрушечного Рогозина на «Жигулях» в космос

Томские учёные занимались конструированием аппарата около полугода, его разработку завершили в начале мая. После этого создателям стратостата удалось согласовать план полёта с Росавивацией.
«Первая ступень с Рогозиным достигла своей высоты и дрейфовала в течение 30 минут, после чего отстыковалась и начала посадку на парашюте. Вторая ступень (шар-зонд) начала повторно набирать высоту, после чего достигла нейтральной плавучести и продрейфовала 16 часов», — рассказали авторы проекта.
В результате «Рогозин» приземлился на первой ступени в 150 км от места запуска. При этом вторая ступень продрейфовала на высоте около 20 км, после чего совершила посадку в 2000 км от места запуска.
Нагрузку для аппарата выбирали путём опроса в одном из тематических сообществ «ВКонтакте». У фигурки Рогозина на «семёрке» было несколько конкурентов: космический корабль Starship, телескоп «Джейм Уэбб», красная Tesla со Старменом, красная «копейка» с Рогозиным, фигурка Хокинга и даже обычный кактус. Однако большинство респондентов отдали предпочтение главе «Роскосмоса».
Рогозин на «семёрке» — отсылка к запущенному в космос в феврале 2018 года спорткару производства компании Tesla Илона Маска Tesla Roadster. За руль автомобиля посадили манекена в космическом скафандре и направили его в сторону Марса.
В марте Рогозин сравнил ракету «Союз-2» с «Жигулями».