Москалькова выступила за отмену уголовной ответственности за репосты

«Исключение уголовной ответственности за репосты информации в социальных сетях, если лицо, скопировавшее информацию, не имело умысла в части наступления общественно опасных последствий, заслуживает поддержки. Пересылая информацию, человек не может до конца оценить, в чем заключается ее общественная опасность, а зачастую распространяет соответствующие сведения, преследуя законные и, по его мнению, общественно полезные цели», — отметила Москалькова в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год, опубликованном «Российской газетой».
В документе говорится, что омбудсмен предложила внести в закон поправки, согласно которым уголовная ответственность за такое преступление наступает при условии повторного совершения и наличии административного наказания, с момента которого не прошел 1 год.
Пленум Верховного суда РФ 20 сентября 2018 года принял постановление о внесении изменений в постановление о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, дополняющее правила рассмотрения дел за лайки и репосты. Там говорится, что возбуждение уголовных дел по фактам размещения в интернете экстремистских материалов возможно лишь при установлении умысла разжечь ненависть или вражду.
«Таким образом, во избежание необоснованного усечения права на свободу слова и привлечения большого числа граждан к фактически необоснованной юридической ответственности (уголовной, административной) необходимо в самое ближайшее время определить, что же является преступлением в интернет-пространстве (интернет-преступлением)», — говорится в докладе.