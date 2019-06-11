Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G

Власти города назвали в честь рэпера, выросшего в Бруклине, участок Сент-Джеймс Плейс, между Фултон-стрит и Гейтс-авеню.
«Я всегда знала, что этот день настанет. Я раньше мечтала, чтобы в честь Бигги назвали улицу», — сказала во время церемонии рэп-исполнительница, лауреат премии Грэмми, Lil' Kim, которая обязана своей карьерой Уоллесу.
Как отмечает газета, фанаты впервые предложили назвать в честь артиста улицу в 2013 году, но предложение не получило одобрения у членов местного городского совета, «которые утверждали, что полный, употребляющий нецензурные выражения артист был бы плохим примером для подражания для молодежи этого района».
Однако осенью прошлого года городской совет одобрил предложение.
«Они (новые застройщики — ред.) хотят стереть историю, они хотят открыть новые кафе и бутики и вытолкнуть нас из нашего сообщества. Вот почему эта табличка (с названием улицы — ред.) так важна сегодня — чтобы история этого места рассказывалась нашим детям и детям наших детей», — сказала один из членов совета Лори Кумбо.
The Notorious B.I.G. (Кристофер Джордж Латор Уоллес) — американский хип-хоп исполнитель, известный под псевдонимами The Notorious B.I.G., Biggie и Biggie Smalls. Являлся одним из лидеров рэперов Восточного побережья США во время «войны» с исполнителями с противоположенного побережья. Он был застрелен неизвестными из проезжающей мимо машины в марте 1997 года в Лос-Анджелесе в возрасте 24 лет.