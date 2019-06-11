Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель из России одним фото разгневал жителей Исландии
Вы потеряете все. Новый способ мошенничества в России
Мальчик сбрасывает кожу как змея
51-летняя Яна Поплавская показала себя «беременной» на съемках
Как оборудовать кладовую на даче: советы и идеи
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Ходченкова, Шпица, Петров: звезды на открытии «Кинотавра 2019»
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и снова лишился чувств
У Алибасова началась горячка с галлюцинациями
Молодая жена Преснякова разочаровала фанатов нелепым костюмом
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров обменялись признаниями в любви
Избивший пенсионерку российский мэр найден мёртвым в море
Зеленский хочет сломать старую систему в Украине
Стильная квартира с удобной планировкой для семьи с двумя детьми
Как выглядит квартира в Москве за 3 млн долларов
Фоторепортажи
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
13Инопланетные пейзажи Исландии показали с высоты птичьего полета
01:59 (мск), источник: РИА Новости

Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.

Источник: AP 2019

Власти города назвали в честь рэпера, выросшего в Бруклине, участок Сент-Джеймс Плейс, между Фултон-стрит и Гейтс-авеню.

«Я всегда знала, что этот день настанет. Я раньше мечтала, чтобы в честь Бигги назвали улицу», — сказала во время церемонии рэп-исполнительница, лауреат премии Грэмми, Lil' Kim, которая обязана своей карьерой Уоллесу.

Как отмечает газета, фанаты впервые предложили назвать в честь артиста улицу в 2013 году, но предложение не получило одобрения у членов местного городского совета, «которые утверждали, что полный, употребляющий нецензурные выражения артист был бы плохим примером для подражания для молодежи этого района».

Однако осенью прошлого года городской совет одобрил предложение.

«Они (новые застройщики — ред.) хотят стереть историю, они хотят открыть новые кафе и бутики и вытолкнуть нас из нашего сообщества. Вот почему эта табличка (с названием улицы — ред.) так важна сегодня — чтобы история этого места рассказывалась нашим детям и детям наших детей», — сказала один из членов совета Лори Кумбо.

Во время загрузки произошла ошибка.

The Notorious B.I.G. (Кристофер Джордж Латор Уоллес) — американский хип-хоп исполнитель, известный под псевдонимами The Notorious B.I.G., Biggie и Biggie Smalls. Являлся одним из лидеров рэперов Восточного побережья США во время «войны» с исполнителями с противоположенного побережья. Он был застрелен неизвестными из проезжающей мимо машины в марте 1997 года в Лос-Анджелесе в возрасте 24 лет.

 Как полковник Захарченко стал миллиардером
В США назвали ракетный комплекс 'Утес' в Крыму 'убийцей кораблей'
Назло США: Россия и Китай наращивают товарооборот
Вертолет врезался в здание в центре Нью-Йорка
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки (видео)
Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков
Гвинет Пэлтроу назвала «идеальный» способ сохранения брака
Развенчан миф о летнем солнцестоянии
Совфед предложил ограничить количество животных в квартирах
Здоровье
6 суперприборов, которые упростят вам жизнь Ученые постоянно представляют миру новые изобретения, которые работают на благо человека. Какие новшества уже заняли свое место в медицине? Узнайте, чтобы не остаться в стороне от прогресса.
Hi-Tech
На любой кошелек: 7 смартфонов от 9 до 70 тысяч рублей Какой выбрать?
Кино
Ходченкова, Шпица, Петров: звезды на открытии «Кинотавра 2019» Стартовал один из главных российских киносмотров — перед вами фоторепортаж «Кино Mail.ru» с красной дорожки и церемонии открытия, куда традиционно прибыли самые яркие представители отечественного кинематографа
Авто
«Русский Prado» от марки УАЗ: свежая порция подробностей При производстве внедорожника нового поколения УАЗ планирует использовать технологии марки Aurus
Недвижимость
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Четверть москвичей намерены продать полученную по реновации квартиру
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр - 2019. Открытие 648
Подведение итогов конкурса рассказов. Проверим свои инстинкты 301
Девочки, как нервы подлечить и выйти из апатии? 282
Коляска, а до скольки она нужна эта коляска? 213
Леди
Как и с чем носить брюки карго: советы от звездного стилиста Звездный стилист Гала Борзова рассказала нам, как носить брюки карго и с чем они сочетаются.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь