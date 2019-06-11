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02:12 (мск), источник: Известия

Гвинет Пэлтроу назвала «идеальный» способ сохранения брака

Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о том, как ей и ее мужу, продюсеру Брэду Фэльчаку, удается сохранить идеальные отношения в браке. Об этом сообщил АВС в понедельник, 10 июня.

Источник: AP/ Invision

Выяснилось, что они три дня в неделю живут отдельно — Брэд ночует без нее в своем собственном доме, а остальные 4 дня пара проводит вместе в ее доме.

«Все мои женатые друзья говорят, что наш стиль проживания выглядит идеальным, и нам не стоит менять его», — цитирует ее телеканал.

В 2014 году актриса рассталась с солистом Coldplay Крисом Мартином после 10 лет совместной жизни.

В марте стало известно, что Пэлтроу начала торговать бельем в стиле БДСМ. Комплект из кожаного белья ручной работы с декоративными металлическими деталями появился на сайте ее компании Goop. Откровенный комплект дополнен черной плетью, также изготовленной из кожи.

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