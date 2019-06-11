Гвинет Пэлтроу назвала «идеальный» способ сохранения брака

Выяснилось, что они три дня в неделю живут отдельно — Брэд ночует без нее в своем собственном доме, а остальные 4 дня пара проводит вместе в ее доме.
«Все мои женатые друзья говорят, что наш стиль проживания выглядит идеальным, и нам не стоит менять его», — цитирует ее телеканал.
В 2014 году актриса рассталась с солистом Coldplay Крисом Мартином после 10 лет совместной жизни.
В марте стало известно, что Пэлтроу начала торговать бельем в стиле БДСМ. Комплект из кожаного белья ручной работы с декоративными металлическими деталями появился на сайте ее компании Goop. Откровенный комплект дополнен черной плетью, также изготовленной из кожи.