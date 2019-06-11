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07:58 (мск), источник: m24.ru

Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена

Журнал Wunderweib опубликовал самые красивые русские имена. Автор статьи отмечает, что многие имена в России красиво звучат и имеют глубокий смысл.

Источник: РИА "Новости"

В списке оказались пять мужских и пять женских имен. Самыми красивыми мужскими именами, по версии журнала, являются Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита. Женскими — Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.

Ранее сообщалось о самых популярных именах, которыми называют новорожденных в России. Самым распространенным именем среди мальчиков стал Артем, а среди девочек — София.

В управлении ЗАГС Москвы назвали и самые редкие и необычные имена, которые московские родители дали новорожденным детям в 2018 году. К примеру, в столице живет одна девочка с двойным именем Адель-Иллария. Подрастают также Виктория Луна и Леонида.

Среди мужских имен самыми необычными оказались Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель. Двух мальчиков назвали Пересвет и Добрыня.

 Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
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