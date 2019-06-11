11:25 (мск), источник: РИА Новости
Лазарев отреагировал на сообщения о конфликте с Лободой
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сергей Лазарев отреагировал на сообщения СМИ о перепалке с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии
Артист опубликовал в Instagram серию сториз. Он сопроводил скриншот новости про ссору фразой «Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот эта фантазия» и хохочущими смайлами. Затем он опубликовал селфи, подписав его «Злыдень Лазарев», и, наконец, вспомнил анекдот «Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить!».
Певец якобы грубо спросил у коллеги, действительно ли она считает себя «самой крутой», а затем подговорил несколько артистов покинуть
После этого пользователи Instagram заметили, что Лобода отписалась от Лазарев, а тот не лайкнул ни один из ее постов, связанных с премией.