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11:25 (мск), источник: РИА Новости

Лазарев отреагировал на сообщения о конфликте с Лободой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сергей Лазарев отреагировал на сообщения СМИ о перепалке с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии Муз-ТВ.

Артист опубликовал в Instagram серию сториз. Он сопроводил скриншот новости про ссору фразой «Сын брата свахи жены рассказал. Обожаю. Вот эта фантазия» и хохочущими смайлами. Затем он опубликовал селфи, подписав его «Злыдень Лазарев», и, наконец, вспомнил анекдот «Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят! Передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить!».

Ранее СМИ сообщили, что Лазарев нецензурно обругал Лободу, которая получила приз в номинации «Лучшая певица года».

Певец якобы грубо спросил у коллеги, действительно ли она считает себя «самой крутой», а затем подговорил несколько артистов покинуть вип-зону зала.

После этого пользователи Instagram заметили, что Лобода отписалась от Лазарев, а тот не лайкнул ни один из ее постов, связанных с премией.

Читайте также: Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

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